Sürücüsünün 'dur' ihtarına uymadığı otomobilde 4 kilo eroin ele geçti (2)

TUTUKLANDILARKonya'da polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan ve yaşanan kovalamaca sonucu yakalanan otomobilde ele geçen 4 kilo 36 gram eroin ile ilgili gözaltına alınan Hakan Nar (31) ve Ahmet Acar (33) sevk edildikleri adliyede, nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.