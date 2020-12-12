Sürücüsünün 'dur' ihtarına uymadığı otomobilde 4 kilo eroin ele geçti (2)
12.12.2020 16:39 | Son Güncelleme: 12.12.2020 16:43
TUTUKLANDILARKonya'da polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan ve yaşanan kovalamaca sonucu yakalanan otomobilde ele geçen 4 kilo 36 gram eroin ile ilgili gözaltına alınan Hakan Nar (31) ve Ahmet Acar (33) sevk edildikleri adliyede, nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
TUTUKLANDILAR
Konya'da polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan ve yaşanan kovalamaca sonucu yakalanan otomobilde ele geçen 4 kilo 36 gram eroin ile ilgili gözaltına alınan Hakan Nar (31) ve Ahmet Acar (33) sevk edildikleri adliyede, nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Muhammed Salih BÜYÜKSAMANCI