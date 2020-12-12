Sürücüsünün 'dur' ihtarına uymadığı otomobilde 4 kilo eroin ele geçti (2)
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Sürücüsünün 'dur' ihtarına uymadığı otomobilde 4 kilo eroin ele geçti (2)

12.12.2020 16:39 | Son Güncelleme: 12.12.2020 16:43
Sürücüsünün 'dur' ihtarına uymadığı otomobilde 4 kilo eroin ele geçti (2)

TUTUKLANDILARKonya'da polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan ve yaşanan kovalamaca sonucu yakalanan otomobilde ele geçen 4 kilo 36 gram eroin ile ilgili gözaltına alınan Hakan Nar (31) ve Ahmet Acar (33) sevk edildikleri adliyede, nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

TUTUKLANDILAR

Konya'da polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan ve yaşanan kovalamaca sonucu yakalanan otomobilde ele geçen 4 kilo 36 gram eroin ile ilgili gözaltına alınan Hakan Nar (31) ve Ahmet Acar (33) sevk edildikleri adliyede, nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Muhammed Salih BÜYÜKSAMANCI

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.12.2020 16:45:43. #1.14#
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