ANTALYA (İHA) - Direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil, park eden araca çarptı: 4 yaralı

ANTALYA Antalya'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, yol kenarına park etmeye çalışan araca çarptı. Kazada 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

Kaza, Muratpaşa ilçesine bağlı Ermenek Mahallesi Şehit Ali Daniyar caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Murat H. T. idaresindeki 38 GM 740 plakalı otomobil sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yol kenarına park için duran 07 BZV 62 plakalı araca arkadan çarptı.

Kazanın şiddetiyle, Murat H. T., diğer sürücü Mehmet Ali Ş. ve araçta bulunan iki yolcu yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otomobilin içinde sıkışan iki yolcu, itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkartıldı. Yaralılar, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.