Sürücünün promil itirazı üzerine ceza kaldırıldı

ANKARA'da trafik kontrolünde alkolmetre ile yapılan testte 1.05 promil, 37 dakika sonra hastanedeki kan testinde 0.20 promil alkollü çıkan Ozan Erbaş'ın (24) ehliyeti mahkeme kararı iade edildi, para cezası iptal edildi. Ozan Erbaş, "Cezaların kan testi sonucuna bakılarak verilmesini, buna göre sürücülerin belgelerinin alınmasını talep ediyorum" dedi.

Ankara'da 18 Eylül'de saat 01.00 civarında Ozan Erbaş'ın kullandığı araç, Çetin Emeç Bulvarı üzerinde polisler tarafından durdurularak alkol kontrolü yapıldı. Yapılan ölçümde Erbaş'ın 1.05 promil alkollü olduğu tespit edildi. Erbaş, fazla alkol almadığını savunarak yapılan ölçüme itiraz etti. İtiraz üzerine Ankara 29 Mayıs Devlet Hastanesine götürülerek Erbaş'a yeniden ölçüm yapıldı. Hastanede yapılan ölçümde Erbaş'ın kanındaki alkol düzeyinin 0.20 promil oranında olduğu tespit edildi. Buna rağmen Erbaş'a bin 539 TL para cezası kesilerek ikinci kez alkollü olarak yakalandığı için 2 yıl süreyle ehliyetine el konuldu. Erbaş, avukatı aracılığıyla hastanede yapılan test sonucuna rağmen kendisine verilen cezaya itiraz etti.

MAHKEME CEZAYI İPTAL ETTİAnkara 8'inci Sulh Ceza Hakimliği, Erbaş'a verilen para cezasının kaldırılmasına ve ehliyetinin iadesine karar verdi. Kararda, ilk ölçüm saati 01.00'de alkol oranının 1.05 promil olduğu; ancak saat 01.37'de Ankara 29 Mayıs Devlet Hastanesi tarafından yapılan testte alkol oranının 0.20 promil olarak saptandığının anlaşıldığına dikkat çekilerek, "Buna göre 37 dakika ara ile yapılan ölçümde alkol oranının 1.05 promilden 0.20 promil değerine düşmesi çelişki göstermektedir" denildi.'KAN TESTİ SONUCUNA BAKILMALI'

Cezası iptal edilen Erbaş, DHA'ya yaptığı açıklamada, alkolmetreyi ilk üflediğinde 1.05 promil alkollü çıktığını anlatarak, "Fakat o kadar alkol almadığımı belirtmeme rağmen ikinci bir defa üfletmediler ve 15 dakika bekleme hakkımı kullandırtmadılar. Direkt ehliyetimi aldılar, cezamı kestiler. Ben de buna itiraz ettim, 'kan sonucumu görmek istiyorum' dedim. Beni hastaneye götürdüler. Kan sonucumda da 1.05 olmadığı 0.20 promil alkollü olduğum ortaya çıktı. 15 gün itiraz süremiz vardı. Avukatımla itirazımızı gerçekleştirdik. Yaklaşık 3 ay boyunca da uğraştık. Birçok sıkıntılar çektik bu süreçte. Mahkemede sürücü belgesinin iadesi ve para cezasının iptali kararı çıktı. Promilmetrelerin tam bir sonucu yok, cezaların kan testi sonucuna bakılarak verilmesini, buna göre sürücülerin belgelerinin alınmasını, cezaların bu kadar ağır olmamasını talep ediyorum" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Pelin ÜZEK KILIÇ