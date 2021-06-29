Sürücünün hamlesi olası faciayı önledi
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Sürücünün hamlesi olası faciayı önledi

Sürücünün hamlesi olası faciayı önledi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Manisa'nın Selendi ilçesinde freni patlayan kamyonun sürücüsü aracı kum yığınına çarparak durdurdu.

Manisa'nın Selendi ilçesinde freni patlayan kamyonun sürücüsü aracı kum yığınına çarparak durdurdu. Kamyonun ön kısmı hurdaya dönerken sürücüyle birlikte 2 kişi yaralandı. Sürücünün hamlesiyle olası büyük bir kazanın önüne geçildi.

Manisa'nın Demirci ilçesinden Kula ilçesine su borusu taşıyan Ersoy B.'nin (55) kullandığı 35 PY 239 plakalı özel bir şirkete ait su borusu yüklü kamyonun, Selendi ilçesinin Yukarı Tefen Mahallesi Dolaydamları mevkiinde yokuş aşağı inerken freni patladı. Sürücü kamyonu durdurmak için yol kenarındaki toprak zemine çarparak durdurdu. Araç hurdaya dönerken, şoför ve yanında bulunan Numan Ramazan Uysal (22), kendi imkanlarıyla araçtan yaralı olarak çıktı. Yaralılar olay yerine çağrılan 112 ekiplerince 2 ambulans ile Selendi Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Burada tedavileri yapılan iki kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirilirken jandarma kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

Freni patlayan kamyonun şoförü, aracı toprak yığınına çarparak durdurması olası bir felaketi de önlemiş oldu.

(Adem Çakır/ İHA)

Sürücünün hamlesi olası faciayı önledi
Sürücünün hamlesi olası faciayı önledi
Sürücünün hamlesi olası faciayı önledi
Sürücünün hamlesi olası faciayı önledi
Sürücünün hamlesi olası faciayı önledi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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