Sürücülerin "Yağdonduran Çilesi" Bitecek

MERVE TOPUZ - Kış aylarında sık sık ulaşıma kapanan Malatya- Sivas karayolundaki Yağdonduran mevkisinde yapımı devam eden tüneller, sürücülerin çilesini sona erdirecek.

Sivas-Malatya karayolu üzerinde, Ulaş ilçesi sınırlarında yer alan, tipi ve buzlanma nedeniyle sık sık ulaşıma kapanan bin 750 rakımlı Yağdonduran mevkisinde 2016 yılında başlatılan tünel çalışmaları devam ediyor.

Kış mevsiminde sürücülerin adeta korkulu rüyası haline gelen Yağdonduran geçidine, bin 567 metre uzunluğunda iki tüp şeklinde inşa edilen tünelin sağ tüpünde kazı, destekleme ve nihai betonlama çalışmaları tamamlanırken, sol tüpün ise 200 metrelik kesiminde kazı ve destekleme çalışmaları sürüyor.

Kotu 75 metre düşürecek ve yolu 1,5 kilometre kısaltacak tüneller, sürücülere 10 dakika zaman kazandıracak.

Yaklaşık 140 milyon liraya mal olacak tüneller hizmete girdiğinde sürücülerin "Yağdonduran çilesi" de son bulacak.

Vali Davut Gül, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Sivas'ın komşuları Yozgat, Erzincan ve Kayseri'ye bölünmüş yollarla bağlandığını söyledi.

İlin, Karadeniz ve Akdeniz bölge bağlantılarının da bitme noktasında olduğunu anlatan Gül, "Malatya yolunda da ihale yapıldı, belli yerler bölünmüş oldu. Kalan yerler de 2019 yılı içinde tamamlanacak." dedi.

Gül, Sivas-Malatya karayolundaki çalışmaların önemli bölümünün tamamlandığını da belirterek, "Eksik kalan kısımların tamamı da 2019 yılı içinde tamamlanacak. Bunlar olduğunda Sivas, bütün komşu illere bölünmüş yolla ulaşabilen bir şehir olacak. Malatya ile olan hızlı tren projesinin ihalesi de yapıldı. Bittikten sonra yapım ihalesi başlayacak. Hem karayolunda hem demiryolunda çalışmalar olacak." diye konuştu.

"Yağdonduran'da yolun kapanması tarih olacak"

Özellikle sert kış koşullarının etkili olduğu zamanlarda Malatya-Sivas karayolunun Yağdonduran mevkisinde ulaşımda aksamalar olduğunu, zaman zaman da yolun ulaşıma kapandığını dile getiren Gül, şunları kaydetti:

"Yağdonduran mevkisindeki ana sıkıntı son 100 metrede dondan, tipiden, kardan dolayı trafiğin aksamasıydı. Karayolları Genel Müdürlüğümüz buraya 2 tüp geçit şeklinde tünel yapıyor. Bu tünellerden birinde ışık göründü ve biz içinden geçtik. Tünellerimiz bu yıl sonuna kadar tamamlanacak. Yani önümüzdeki kış yolcularımız tünellerden gidip gelecek. Tünel tamamlandığında Yağdonduran'da kardan dolayı yolun kapanması tarih olacak. Bölünmüş yollar üzerindeki tünellerdeki sıkıntılar da ortadan kalktığında Sivas en çok ulaşılabilen illerden biri olacak."