Sürücülere psikoteknik belgesi uyarısı
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Sürücülere psikoteknik belgesi uyarısı

Sürücülere psikoteknik belgesi uyarısı Piskoteknik testi için sürücülerin 8 günü kaldı, almayanlara bin 83 lira ceza İçişleri Bakanlığı genelgesiyle ticari araç kullananlar için zorunlu hale gelen psikoteknik test için tanınan süre 26 Haziranda doluyor.

18.06.2020 22:58 | Son Güncelleme: 18.06.2020 23:04

Sürücülere psikoteknik belgesi uyarısı

Piskoteknik testi için sürücülerin 8 günü kaldı, almayanlara bin 83 lira ceza

DİYARBAKIR - İçişleri Bakanlığı genelgesiyle ticari araç kullananlar için zorunlu hale gelen psikoteknik test için tanınan süre 26 Haziranda doluyor. Konu ile ilgili açıklamada bulunan psikolog Uğur Arslan, ticari ve yük taşımacılığı yapan araç sürücülerinin en kısa sürede piskoteknik merkezlerine başvurarak psikoteknik raporu almaları çağrısında bulundu.

İçişleri Bakanlığı genelgesiyle ticari araç kullananlar için zorunlu hale gelen psikoteknik test için tanınan süre doluyor. 26 Haziranda başlatılması planlanan denetimler kapsamında Psikoteknik Muayene ve Değerlendirme Raporu bulunmayan sürücülere bin 83 lira ceza uygulanacak. Sürücülerin trafikte hafıza ve hız kontrolü ile saldırganlık gibi durumlarda davranış ve tepkilerini ölçmek için uygulanacak test sonrası verilecek rapor için şimdiye kadar 1 milyon 400 bin kişi başvuruda bulunurken, rapor alması gereken yaklaşık 800 bin kişinin ise başvuruda bulunmadığı öğrenildi.

Piskoteknik testine girmeyenlere ceza

Ocak ayında uygulanmaya başlaması beklenen ancak tanınan ek süre ile 26 Hazirana kadar uzatılan Psikoteknik Muayene ve Değerlendirme Raporu zorunluluğu kapsamında raporu bulunmayan araç sürücülerine söz konusu tarih itibariyle yaptırım uygulanacağını hatırlatan Diyarbakır'daki bir piskoteknik merkezinde görevli psikolog Uğur Arslan, "26 Haziranda başlaması planlanan psikoteknik denetimleri kapsamında ticari yük, eşya ile yolcu taşımacılığı yapan sürücülerin bedeni ve psikolojik açıdan sağlıklı olduklarını gösteren raporu almayan sürücülere bin 83 lira ceza uygulanacak" dedi.

"Araç sürücülerine 12 farklı test uygulanıyor"

Ticari araç sürücülerine bilgisayar ortamında 12 farklı test uygulandığını belirten Arslan, "Psikoteknik test, psikologlar eşliğinde 60 ile 90 dakika arasında gerçekleştiriliyor. Psikoteknik Muayene ve Değerlendirme Raporu kapsamında araç sürücülerine sürekli dikkat, muhakeme, koordinasyon, seçici dikkat, hız mesafe tahmin, çarpışma tahmin, görsel algı bellek, kişilik, görsel süreklilik, çevresel görsel görüş, tepki hızı ve trafiğe ilişkin görüş testi olmak üzere 12 farklı test uygulanıyor. Ticari ve yük taşımacılığı yapan araç sürücülerinin en kısa sürede piskoteknik merkezlerine başvurarak raporu almaları çağrısında bulunuyoruz" diye konuştu.

Sürücülere psikoteknik belgesi uyarısı

Kaynak: İHA

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