Sürücü Kursu ve Ehliyet Sınavlarında Alınacak Koronavirüs Tedbirleri Açıklandı
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Sürücü Kursu ve Ehliyet Sınavlarında Alınacak Koronavirüs Tedbirleri Açıklandı

Milli Eğitim Bakanlığı, sürücü kursu ve ehliyet sınavlarında alınacak koronavirüs tedbirlerini açıkladı. Sürücü adayları için corona önlemlerinin eksiksiz uygulanması amacıyla Trafik Adam animasyonu hazırlandı.

Sürücü Kursu ve Ehliyet Sınavlarında Alınacak Koronavirüs Tedbirleri Açıklandı
03.06.2020 15:47 | Son Güncelleme: 03.06.2020 15:50

Milli Eğitim Bakanlığı, sürücü kursu ve ehliyet sınavlarında alınacak koronavirüs tedbirlerini açıkladı. Sürücü adayları için corona önlemlerinin eksiksiz uygulanması amacıyla Trafik Adam animasyonu hazırlandı.

1 Haziran tarihi itibarıyla sürücü kursları da açıldı. Sürücü kurslarının aldığı koronavirüs önlemlerini sizlerle paylaşmıştık ancak resmi açıklama bugün geldi. Sürücü kurslarında alınan tedbirleri Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) açıkladı. Özel Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursları, Özel Ulaştırma Hizmetleri Mesleki Eğitim ve Geliştirme Kursları, İş Makineleri Sürücü Eğitim Kursları, Gemi Adamları Kursları ve Pilot Yetiştirme Kursları fiziki düzenlenmesinden, sürücü adaylarının ve görevlilerin uyması gereken kurallar hazırlanan animasyonla paylaşıldı. Kurslarda alınan tedbirler şu şekilde:

Ehliyet Kursu ve Sınavlarda Alınacak Koronavirüs Tedbirleri

Kurslarda görünür yerlerde Kovid-19 önlemleriyle ilgili bilgilendirici afişler asılacak.

Kurs girişinde ve kurum içinde uygun yerlerde el antiseptiği bulundurulacak.

Başta derslikler olmak üzere kurslarda kullanılan bütün birimler, en az 1,5 metre sosyal mesafe olacak şekilde düzenlenecek.

Her türlü faaliyet öncesinde ve sonrasında temas edilen yüzeylerle kullanılan araç gereçler dezenfekte edilecek.

Kurslarda ve araçlarda tıbbi maske, kolonya, antiseptik ve dezenfektan ürünler bulundurulacak.

Herkesin tıbbı maske takması sağlanacak.

Kullanılmış maskeler ağzı kapalı çöp kutularına atılacak.

Kurs bünyesinde bulunan kantin, büfe, çay ocağı gibi yerlerde tek kullanılmış bardak, tabak ve benzeri malzemeler kullanılacak.

Kurslarda ve eğitim araçlarında ateş ölçer bulundurulacak.

Eğitim personelinin ve kursiyerlerin ateşi ölçülecek.

Hastalık belirtisi gösteren kişilerin en yakın sağlık kuruluşlarına ulaştırılması için gerekli tedbirler alınacak.

Kursiyerler, ders aralarında toplu halde bir arada bulunmamaları hususunda bilgilendirilecek.

Kursiyerler, uygulama eğitim alanlarına toplu olarak götürülmeyecek.

Toplu olarak götürülmesi gereken durumlarda servis yapılacak araca, kapasitesinin yarısı kadar kursiyerin binmesi sağlanacak.

Motosiklet ve iş makineleri uygulama eğitimi ve sınavlarında kursiyerlere kendilerine ait kask, baret, eldiven, kulaklık, yelek gibi malzemeler kullandırılacak.

?? Trafik Adam; MTSK, SRC, İş Makinesi, Gemi Adamı ve Pilot Yetiştirme kurslarında koronavirüse karşı alınması gereken önlemleri anlatıyor. ???? pic.twitter.com/hwYUdcctir

— MEB (@tcmeb) June 2, 2020

Sürücü Kursları Açıldı Mı?

Sürücü kursları 1 Haziran tarihi itibarıyla açıldı.

Özel okul öncesi eğitim kurumları ile aralarında yabancı dil, bilgisayar, resim ve müzik kurslarının da bulunduğu çeşitli özel kurslar ve sürücü kursları 1 Haziran'dan itibaren açılabilecek.

Ayrıntılar????https://t.co/kyIOt67uk1

— MEB (@tcmeb) May 29, 2020

Kaynak: Tamindir

Manşet

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