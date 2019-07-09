Suruç'ta camiler çiçek açtı

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde, Diyanet İşleri Başkanlığınca açılan yaz Kur'an kursları sayesinde camiler çocuk sesleriyle şenlendi.

İlçe merkezinde ve köylerde düzenlenen kurslara giden binlerce çocuk yaz tatilinde hem Kur'an-ı Kerim öğreniyor hem de Kur'an ahlakıyla buluşuyor.

İlçe Müftüsü Ali Çam, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu yıl, "Camiler Çocuk Dolsun Ahlakı Kur'an Olsun" sloganıyla başlatılan yaz Kur'an kurslarının büyük ilgi gördüğünü söyledi.

Kurslarda çocukların hem Kur'an-ı Kerim okumayı hem de İslam'ın esaslarını öğreneceklerin anlatan Çetin, 17 Haziranda başlayan kursların 9 Ağustosa kadar süreceğini vurguladı.

Çam, ilçe genelinde 128 cami, 12 Kur'an kursunda 149 din görevlisiyle bu hizmeti yerine getirmeye çalıştıklarını, ancak ilginin fazla olması sebebiyle öğretmen sıkıntısı çektiklerini belirtti.

İmam Mustafa Çelik ise, çocukların kurslarda dinini, kitabını öğrenmeleri için gayret ettiklerini vurguladı.

Çelik, çocukların kötü alışkanlıklardan korunmasına ve camilerin sevdirilmesine yönelik hizmetler yaptıklarını dile getirerek, "Velilerimiz çocuklarını camilere göndersin. Çocuklarını çalışmaya gönderip bir kaç kuruş kazanmaları onların bütçesine bir faydası olmayacak. En azından buraya gelen öğrenci dinini, kitabını, İslamı, anne baba hakkını öğrenecek. Yarın topluma faydalı bir birey olacaktır." dedi.

Kaynak: AA