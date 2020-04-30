Suruç Belediyesinden iş yerleri kapalı olan esnafa destek Suruç Belediyesi tarafından yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında faaliyetlerini durdurmak zorunda kalan berber, kuaför ve kahvehane esnafına gıda yardımında bulunuldu.

Suruç Belediyesi tarafından yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında faaliyetlerini durdurmak zorunda kalan berber, kuaför ve kahvehane esnafına gıda yardımında bulunuldu.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Suruç Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Kenan Aktaş'ın talimatıyla hazırlanan gıda paketleri, Belediye Başkan Yardımcısı Askeri Karakuzu'nun da katılımıyla esnafın evlerine teslim edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Aktaş, salgını dolayısıyla kapalı olan berber, kadın kuaförü ve kahvehane gibi iş yeri sahiplerini unutmadıklarını belirterek, "Esnaflarımıza ve yanlarında çalışan işçi kardeşlerimizin mutfaklarına bir nebze katkı olsun diye gıda paketi dağıtıyoruz. Bu kapsamda 200 esnafımıza dağıtım çalışmamız devam edecek. Belediyecilik sadece alt yapı üst yapı hizmetini kapsamıyor. Sosyal Belediyecilik çalışmalarımız da devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA