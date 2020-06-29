Suruç Belediyesi'nden çölyak hastalarına glutensiz erzak
Suruç Belediyesi çölyak hastalarına glutensiz erzak paketi dağıttı.
29.06.2020 16:43 | Son Güncelleme: 29.06.2020 17:18
Suruç Belediyesi çölyak hastalarına glutensiz erzak paketi dağıttı.
Suruç Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Kenan Aktaş'ın talimatıyla, belediye ekipleri ilçede yaşayan çölyak hastalarını tespit etti.
Aktaş'ın girişimiyle çölyak hastaları için glutensiz gıda temin edildi.
Glutensiz ürünlerden oluşan gıda paketleri, belediye binasında 109 çölyak hastasına dağıtıldı.
Suruç Çölyak Yaşam ve Farkındalık Derneği Başkanı Mehmet Emin Ergüvan, emeği geçenlere teşekkür etti.
Kaynak: AA