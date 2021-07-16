Sürpriz ikili! Serenay Sarıkaya ile birlikte...
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Sürpriz ikili! Serenay Sarıkaya ile birlikte...

Sürpriz ikili! Serenay Sarıkaya ile birlikte...
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Serenay Sarıkaya'lı Şahmeran dizisinin kast çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Diziye çok yakışıklı bir oyuncu dahil oldu. İşte detaylar...

Netflix ile anlaşmalı olan Serenay Sarıkaya'ya uzun süre proje aranmış, Klüp ve Pera Palas gibi dizilerini reddeden güzel oyuncu sonunda Pınar Bulut'un yazdığı Şahmeran'da oynamaya karar vermişti. Tims&B'nin imza atacağı diziyle ilgili bilgiler yavaş yavaş gün ışığına çıkıyor.

EYLÜL AYINDA SETE ÇIKILACAK

tv100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Umur Turagay'ın yönetmen koltuğuna oturacağı Şahmeran Adana'da çekilecek. Burak Deniz'e de teklif götürülen dizinin eylül ayında sete çıkması planlanıyor. Dizide 400 yaşındaki aslında yılan olan bir grup üniversitelinin hikayesi anlatılacak.

MERT RAMAZAN DEMİR SÜRPRİZİ

Yılan oldukları belli olmasın diye gözlerini lensle kapatan karakterlerin etkileyici hikayesine hayat verecek oyunculardan biri son yılların öne çıkan yıldızlarından Mert Ramazan Demir olacak.

Demir son olarak yine Adana'da çekilen UFO filminde İpek Filiz Yazıcı'yla kamera karşısına geçmişti.

Sürpriz ikili! Serenay Sarıkaya ile birlikte...

Kaynak: Snob Magazin

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