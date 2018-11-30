Yerel seçimlerde AK Parti'den Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Başkan adayı olan Cumali Atilla, "Bu şehrin gelişmesinin önüne set koyanlara göğsümüzdeki imanla, surlarımızdaki dik duruşla mücadele edeceğiz." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen AK Parti Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı'nda, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday gösterdiği Atilla, kente dönüşünde havalimanında partililer ve vatandaşların yoğun katılımı ile karşılandı.

Beraberinde AK Parti Diyarbakır milletvekilleri Mehdi Eker, Ebubekir Bal ve Oya Eronat ile davul zurna ve sloganlar eşliğinde havalimanından ayrılan Atilla, AK Parti Diyarbakır İl Başkanlığı önünde partililere hitap etti.

Atilla, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın takdirleriyle büyükşehir belediye başkan adayı olduğunu anımsattı.

İki yıldır Diyarbakır'a hizmet etmekten onur duyduğunu aktaran Atilla, "Sizlere en güzel hizmeti sunmak için bilgimi, tecrübemi, gecemi gündüzüme katarak sizler için Diyarbakır'a yakışır en güzel hizmetleri sunma gayretinde olduk. Bütün işlerimizde 'insanı yaşat ki devlet yaşasın', 'halka hizmet hakka hizmettir' düsturuyla çalıştık. Bütün işlerimizde Diyarbakır'ımızın mutluluğu için çalıştık." diye konuştu.

Diyarbakır'ı şehirde yaşayanlarla yönetmeye devam edeceklerini dile getiren Atilla, "Ülkemiz AK Parti ile belediyeciliği gördü. Ne yazık ki Diyarbakır'ımız 17 yıl sadece ideolojik belediyecilik yapan bir zihniyetin yönetiminde idare edildi. Allah'a şükürler olsun ki son 2 yıldır Diyarbakır'ımıza hizmetlerin en güzelini, en iyisini yapmaya çalıştık." ifadelerini kullandı.

Şehir için güzel işler yapacaklarını işaret eden Atilla, şöyle devam etti:

"Yaptıklarımız, yapacaklarımızın teminatı. Kentin gelişmesi, kalkınması ve büyümesi için kutlu bir yola çıktık. Bu şehrin misyonunu bilmeyen, sahip olduğu potansiyeli anlamayan ya da anlamak istemeyenler, bu şehrin önüne hep set koydular. Biz bu şehrin gelişmesinin önüne set koyanlara göğsümüzdeki imanla, surlarımızdaki dik duruşla mücadele edeceğiz."

AK Parti Diyarbakır Milletvekili Mehdi Eker ise yerel seçimler için gece gündüz demeden çalışacaklarını söyledi.

Kapı kapı dolaşarak, Diyarbakır'ı hasret kaldığı belediyecilik hizmetleriyle buluşturacak Cumali Atilla'yı anlatacaklarını belirten Eker, "Son yıllarda Cumali Atilla'nın eliyle yapılan hizmetlerin bundan sonra da seçilmiş bir belediye başkanı eliyle devam ettirilebileceğini anlatacağız. Diyarbakır'ın dünüyle bugün arasındaki farkı anlatacağız." dedi.

Diyarbakır'ın temiz, bakımlı, yeşil ve çiçek gibi olması, sosyal belediyecilik anlamında önemli projelerin hayata geçirilmesinin, AK Parti'nin belediyecilik anlayışının gereği olduğunu işaret eden Eker, halkın Cumali Atilla'yı belediye başkanı olarak seçeceğini dile getirdi.

AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Süleyman Serdar Budak da bir konuşma yaptı.