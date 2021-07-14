Suriyelilerin vatan hasreti sıcaklık dinlemiyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Suriyelilerin vatan hasreti sıcaklık dinlemiyor

Suriyelilerin vatan hasreti sıcaklık dinlemiyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Kurban Bayramını ülkelerinde geçirmek isteyen Suriyeliler, 40 dereceyi aşan sıcaklığa rağmen ülkelerine giderken, 14 bin 950 Suriyelinin geçişleri sınır hattından sağlandı.

Kurban Bayramını ülkelerinde geçirmek isteyen Suriyeliler, 40 dereceyi aşan sıcaklığa rağmen ülkelerine giderken, 14 bin 950 Suriyelinin geçişleri sınır hattından sağlandı.

Türkiye'nin çeşitli illerinden gelen Suriyeliler, Kilis Valiliği izniyle Suriye'nin Azez, Mare, Soran, Aktarin, Çobanbey, Afrin, Cerablus ve El Bab bölgeleri ile diğer şehirlerine gitmek için online randevu sistemine kayıt yaptırarak randevu günü ülkelerine gidiyor.

Göç İdaresi kontrolünde Sabah 09.00'dan itibaren kontrollü bir şekilde Suriyelilerin ülkelerine gitmelerine izin veriliyor. 40 dereceyi aşan hava sıcaklığına rağmen ülkelerine gidişleri sürüyor.

SURİYELİLER GÜVENLİ BÖLGELERE GİTMEYİ TERCİH EDİYOR

Türk Silahlı Kuvvetleri ile Suriye Milli Ordusu tarafından gerçekleştirilen Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Barış Pınarı ve Bahar Kalkanı Harekatı ile barış, huzur ve güvenlik ortamının sağlandığı yerlere giden Suriyeliler, yakınlarına hediye olarak aldıkları eşyaları da beraberinde götürüyor. Bugün itibariyle 14 bin 950 Suriyelinin geçişi sağlanırken, Kurban Bayramı'na yaklaştıkça ülkelerine giden Suriyelilerin sayısında artış yaşanması bekleniyor.

(Mehmet Ali Dağ/İHA)

Suriyelilerin vatan hasreti sıcaklık dinlemiyor
Suriyelilerin vatan hasreti sıcaklık dinlemiyor
Suriyelilerin vatan hasreti sıcaklık dinlemiyor
Suriyelilerin vatan hasreti sıcaklık dinlemiyor
Suriyelilerin vatan hasreti sıcaklık dinlemiyor
Suriyelilerin vatan hasreti sıcaklık dinlemiyor
Suriyelilerin vatan hasreti sıcaklık dinlemiyor
Suriyelilerin vatan hasreti sıcaklık dinlemiyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu Bekir Pakdemirli Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Müge Anlı Tolga Akış Ebru Gündeş Kaan Yıldırım
Spor Fatih Terim Abdullah Avcı Ahmet Ağaoğlu Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Suriyelilerin vatan hasreti sıcaklık dinlemiyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.7.2021 13:45:17. #1.15#

title