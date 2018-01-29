Suriyelilerden Zeytin Dalı Harekatı'na Destek

Hatay'ın sınır ilçesi Kırıkhan'da yaşayan Suriyeliler mehteran eşliğinde Türk bayraklarıyla Zeytin Dalı Harekatı'na destek gösterisi düzenledi.

Hatay Yardımlaşma Derneği'nde (HAYAD) bir araya gelen Suriyeliler, Hatay Büyükşehir Belediyesi Mehteran Takımı'nın çaldığı marşlar eşliğinde askerlere destek sloganları attı.

HAYAD Başkanı Rahmi Vardı, yaptığı açıklamada, harekatın, insanların huzur içerisinde yaşaması için yapıldığını söyledi.

Harekata destek olmak amacıyla derneklerinde bulunan Suriyelilerle bu programı gerçekleştirdiklerini ifade eden Vardı, "Suriyeli kardeşlerimizden bize böyle bir talep geldi. Suriyeli kardeşlerimiz '6-7 yıldır Türk devleti bize kucak açtı. Bizleri evlerinde barındırdı. Biz de şimdi onları destekleyelim' dediler. Böylelikle Türk askerine destek vermek için bu programı gerçekleştiriyoruz." dedi.

Programda daha sonra Kur'an-ı Kerim okunarak, dualar edildi.