Suriyeliler en çok hangi illerimizde yaşıyor? İşte en fazla mülteci bulunan 10 şehrimiz
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Suriyeliler en çok hangi illerimizde yaşıyor? İşte en fazla mülteci bulunan 10 şehrimiz

Suriyeliler en çok hangi illerimizde yaşıyor? İşte en fazla mülteci bulunan 10 şehrimiz
06.05.2020 12:50 | Son Güncelleme: 06.05.2020 12:53

İçişleri Bakanlığı'nın son verilerine göre; Türkiye'de kayıtlı toplam 3 milyon 580 bin 263 Suriyeli mülteci bulunuyor. En fazla Suriyelinin yaşadığı ilimiz 450 bin ile İstanbul olurken; sıralama, Gaziantep, Hayat, Şanlıurfa şeklinde devam ediyor.

Suriye'de yaklaşık 10 yıl önce başlayan iç savaş sebebiyle Suriye halkına Türkiye el uzattı. Türkiye yaklaşık 4 milyon Suriyeli'yi misafir ederek dünyada en fazla mülteci kabul eden ülke konumuna geldi. Şubat ayında İdlib'de ordumuza düzenlenen hain rejim saldırısı sonrası Türkiye sınır kapılarını açma kararı alarak mültecilerin Avrupa'ya geçişine izin verdi.

400 BİNİ AŞKIN SURİYELİ ÜLKESİNE DÖNDÜ

Sınır kapılarının açılmasının ardından Türkiye'deki mülteci sayısında düşüş meydana geldi. Geçtiğimiz günlerde İçişleri Bakanlığı, ülkesine dönen Suriyeli sayısını 402 bin 11 olarak açıkladı. Türkiye'de kayıtlı toplam Suriyeli sayısı ise 3 milyon 580 bin 263 olarak kaydedildi.

EN ÇOK SURİYELİNİN BULUNDUĞU 10 İLİMİZ

Ülkede bulunan 3 buçuk milyon Suriyeliye tüm illerimiz ev sahipliği yaparken bu sayısının en fazla olduğu il 496 bin 485 ile İstanbul oldu. İstanbul'u 450 bin 31 kişi ile Gaziantep izledi.

En çok Suriyeli'nin yaşadığı 10 ilimiz;

1.) İstanbul: Suriyeli nüfusu: 496 bin 485 kişi/ İl nüfusu ile karşılaştırması: %3,30

2.) Gaziantep: Suriyeli nüfusu: 450 bin 31 kişi/ İl nüfusu ile karşılaştırması: %22,18

3.) Hatay: Suriyeli nüfusu: 438 bin 741 kişi/ İl nüfusu ile karşılaştırması: %27,25

4.) Şanlıurfa: Suriyeli nüfusu: 422 bin 729 kişi/ İl nüfusu ile karşılaştırması: %20,76

5.) Adana: Suriyeli nüfusu: 246 bin 462 kişi/ İl nüfusu ile karşılaştırması: %11,10?

6.) Mersin: Suriyeli nüfusu: 210 bin 623 kişi/ İl nüfusu ile karşılaştırması: %11,61?

7.) Bursa: Suriyeli nüfusu: 175 bin 649 kişi/ İl nüfusu ile karşılaştırması: %5,87?

8.) İzmir: Suriyeli nüfusu: 146 bin 352 kişi/ İl nüfusu ile karşılaştırması: %3,39

9.) Konya: Suriyeli nüfusu: 113 bin 736 kişi/ İl nüfusu ile karşılaştırması: %5,16

10.) Kilis: Suriyeli nüfusu: 112 bin 192 kişi/ İl nüfusu ile karşılaştırması: %78,71

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