Adana'da Yapılan 'Suriyeli Uygulaması' Sokakları Karıştırdı
Ülkelerindeki iç savaştan kaçarak Adana'ya gelen Suriyelilere yönelik yapılan uygulamada polisi görünce kaçan 3 Suriyeli, kovalamaca sonrası yakalandı.
Ülkelerinden iç savaş nedeniyle kaçarak Adana'ya gelenlere yönelik yapılan uygulamada polisi görünce kaçan 3 Suriyeli kovalamaca sonrası yakalandı. Yere yatırılarak etkisiz hale getirilen Suriyelilerin kimlikleri olmadığı için kaçtığı anlaşıldı.
ZIRHLI ARAÇLAR VE UZUN NAMLULU SİLAHLAR
Adana Emniyet Müdürlüğü Yabancılar Şube Müdürlüğü ekipleri Suriye'den yasa dışı yollarla Adana'ya gelen Suriyelilere yönelik uygulama başlattı. Uygulamaya terörle mücadele, özel harekat, çevik kuvvet, narkotik suçlarla mücadele ve asayiş şube müdürlüğü ekipleri de destek verdi. Özel harekat ve terör ekipleri uzun namlulu silah ile zırhlı araçlarla çevrede güvenlik önlemi aldı.
ŞÜPHELİ ŞAHISLARIN ARABALARDI DA ARANDI
Polisler Güney Kuşak Bulvarı'nda başlatılan uygulamada Suriyelilerin iş yerlerini kontrol edip tek tek kimlik kontrolü yaptı. Polis Suriyelilerin kimlikleriyle birlikte fotoğraflarını çekip aynı kişi olup olmadığını da kontrol etti. Ekipler, uygulama sırasında bütün Suriyelilerin kimliklerini kontrol ederken, şüphelendiği otomobillerde de arama yaptı.
ELLER TETİKTE KOVALAMACA
Bulvar boyunca kontrol yapılırken polisi gören 3 Suriyeli kaçmaya başladı. Polis şahısların peşinden koştu. Polis önce bir kişiyi bulvar üzerindeki kaldırımda yakalayıp yere yatırarak gözaltına aldı. Daha sonra eller tetikte kovalama yapan polis iki şahsı da yaklaşık 500 metre ileride yakalayıp ekip aracına aldı. Şahısların kimlikleri olmadığı için kaçtığı anlaşıldı.
BİRÇOK KİŞİ VE İŞ YERİ KONTROL EDİLDİ
100 polisin katılımıyla yapılan uygulamada Suriye uyruklu şahıslara ait 53 iş yeri kontrol edildi, 472 kişinin sorgusu yapıldı. Sorgulanan şahıslardan başka illere kayıtlı 30 kişiye gerekli tebligatları yapıldı, kayıtsız olduğu tespit edilen 7 kişi kayıt altına alınmak üzere Adana İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
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Bu ne yav tüm turistik yerler dolu suriyeli. Diyarbakır da görev yapıyorum doğuda yok denecek kadar az. İstanbul bodrum çeşme dolmuş suriyeli. Bide kibar değillerCevap Yaz 7 Yayından Kaldır
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BUNLARI SURİYE YE YOLLAYIN TÜRKİYE NİN DURUMU PERİŞAN OLUR BEN 34 YAŞINDAYIM Bİ ARABAM OLMADI ADAMLARIN ARABASI VAR SORSAN AÇIZ DİYORLAR DEVLET YARDIM EDİYOR YETER ARTIK GİTSİN ÜLKESİNİ KURTARSIN BAŞIMIZA BELA OLMASINLAR OLURLARSA TEK SORUMLUSU DEVLETTİRCevap Yaz 9 Yayından Kaldır
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Kitsinler yaramaz insanlarCevap Yaz 4 1 Yayından Kaldır
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AZ DERDİMİZ VARDI BİRDE BUNLAR ÇIKTI BAŞIMIZA İLERDE BUNLARLA ÇOK SORUN YAŞAYAÇAK VATANIMIZCevap Yaz 6 Yayından Kaldır
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Kendi devletine vatanına ihanet eden bu insanları neden barındırıyoruzCevap Yaz 9 Yayından Kaldır