Suriyeli sağlık çalışanları, Esad rejiminin DSÖ'nün Yürütme Kurulu'na üye seçilmesini protesto etti
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Suriyeli sağlık çalışanları, Esad rejiminin DSÖ'nün Yürütme Kurulu'na üye seçilmesini protesto etti

Suriyeli sağlık çalışanları, Esad rejiminin DSÖ'nün Yürütme Kurulu'na üye seçilmesini protesto etti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Suriye'nin İdlib kentindeki hastanelerde görev yapan Suriyeli sağlık çalışanları, Esad rejiminin Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) Yürütme Kurulu'na üye seçilmesini protesto etti.

Suriye'nin İdlib kentindeki hastanelerde görev yapan Suriyeli sağlık çalışanları, Esad rejiminin Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) Yürütme Kurulu'na üye seçilmesini protesto etti.

Esad rejimi, Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) 4 gün önce İsviçre'nin Cenevre kentinde düzenlenen 74. Dünya Sağlık Asamblesi'nde (DSA) Dünya Sağlık Örgütü Yürütme Kurulu'na üye olarak seçilmişti. Esad rejimin seçilmesi İdlib'teki sağlık çalışanlarını öfkelendirdi. Sağlık çalışanları, Esad rejiminin Yürüme Kurulu'na seçilmesini protesto ederek, DSÖ'ye üye dahi olmamasının altını çizdi. Bir araya gelen sağlık çalışanları, Esad'ın düzenlediği saldırılarla ülke genelindeki hastaneleri imha ettiğini ve sağlık çalışanları da dahil binlerce sivilin ölümüne ve yaralanmasına neden olduğunu dile getirdi.

"Ahlaki bir çöküştür"

Sağlık çalışanları, "Suçlu Suriye rejiminin, Dünya Sağlık Örgütü Yürütme Kurulunda yer alması ahlaki bir çöküştür", "Esad rejiminin Dünya Sağlık Örgütü Yürütme Kurulunda üye olmasına hayır" yazılı pankartları taşıdı.

Beyaz Kasklılar tarafından yapılan açıklamada ise, "Esad liderliğindeki rejimin DSÖ Yürütme Kurulu'na bir üye olarak seçilmesini şiddetle kınıyoruz. Esad rejiminin saldırılarındaki kurbanlara ve sağlık çalışanlarına ihanet etmeyi reddediyoruz" ifadeleri kullanıldı. - İDLİB

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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