"Suriyeli Mültecilerin Aşıya Erişim Sorunu Var"
Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı, Suriyeli mültecilerin Corona virüsüne erişim konusunda yaşadıkları ve sağlık sisteminde karşılaştıkları engelleri VOA Türkçe'yle paylaştı.
Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı, Suriyeli mültecilerin Corona virüsüne erişim konusunda yaşadıkları ve sağlık sisteminde karşılaştıkları engelleri VOA Türkçe'yle paylaştı
Kaynak: DailyMotion.com