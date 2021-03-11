Suriyeli çocukların yüzünü güldürdüler
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Suriyeli çocukların yüzünü güldürdüler

11.03.2021 11:01 | Son Güncelleme: 11.03.2021 11:17
Suriyeli çocukların yüzünü güldürdüler

Suriye'de görev yapan Karadeniz Ereğlili Uzman Çavuş Burak Aydın'ın Suriyeli çocuklar için yaptığı çağrı sonrası toplanan ürünler çocuklara ulaştı.

Suriye'de görev yapan Karadeniz Ereğlili Uzman Çavuş Burak Aydın'ın Suriyeli çocuklar için yaptığı çağrı sonrası toplanan ürünler çocuklara ulaştı.

Suriye İdlib'de görev yapan Kdz. Ereğlili Piyade Komando Uzman Çavuş Burak Aydın, silah arkadaşları ile birlikte muhtaç durumdaki Suriyeli çocukları giysi ve oyuncaklarla mutlu ediyor. Aydın'ın geçtiğimiz günlerde çocuklar için yaptığı çağrı sonrası, AK Parti Kdz. Ereğli Kadın Kolları Başkanlığı tarafından kampanya başlatılmış, ürünler kargolanmıştı.

Ayakkabı, giysi, şeker ve çikolatan oluşan paketler askerler tarafından çocuklara tek tek teslim edildi. Kız ve erkek çocuklara ayrı ayrı paketlenen eşyaların dağıtımında çocukların mutluluğu yüzlerine yansıdı. Uzman Çavuş Burak Aydın, çocuklara gönderilen ürünler için emeği geçenlere teşekkür etti. Aydın açıklamasında, "AK Parti Kadın Kolları ve Ereğli'den tüm yardımları geçen eşime dostuma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Mübarek Miraç Kandilinde bu çocukların yüzünü güldürdük. Herkesten bin kere Allah razı olsun" ifadelerini kullandı. - ZONGULDAK

Suriyeli çocukların yüzünü güldürdüler
Suriyeli çocukların yüzünü güldürdüler
Suriyeli çocukların yüzünü güldürdüler
Suriyeli çocukların yüzünü güldürdüler
Suriyeli çocukların yüzünü güldürdüler
Suriyeli çocukların yüzünü güldürdüler

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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