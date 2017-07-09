Suriyeli Anne ve Bebeği İçin Gıyabi Cenaze Namazı Kılındı

Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde vahşice öldürülen Suriyeli hamile anne ile 10 aylık bebeği için Malatya'da gıyabi cenaze namazı kılındı.



Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde Suriye uyruklu 9 aylık hamile Emani el-Rahmun (20) ile 10 aylık erkek bebeği Halaf el-Rahmun kaçırılmış, ormanlık alana götürülen kadın, tecavüze uğradıktan sonra bebeği ile birlikte vahşice katledilmişti.



Olayın ardından, Suriyeli kadın ve çocuğu için Malatya'da birçok sivil toplum kuruluşu temsilcisinin ve vatandaşın katılımıyla Yeni Cami'de ikindi namazını müteakip gıyabi cenaze namazı kılındı.



Gıyabi cenaze namazı öncesi bir konuşma yapan Ortak Değerler Platformu Basın Sözcüsü Hüseyin Polat, yaşanan insanlık dışı hadiseyi nefretle kınayarak, son günlerde bazı şer odaklarının Türkiye'de yaşayan Müslümanlar arasında fitne çıkarmaya çalıştığını ifade etti.



Bu kişilerin yaptığı manipülasyonların Suriyeli anne ve 10 aylık bebeğinin ölmesine yol açtığını kaydeden Polat, anne ve bebeğini öldürenlerin en ağır cezayı çekmesi gerektiğini söyledi.



Türk Milletinin Suriyelilere ve bütün mazlumlara kucak açtığını, açmaya da devam edeceğini kaydeden Polat, bu tür olayların yaşanmasına bir daha izin vermeyeceklerini aktardı.



Birlik ve beraberlik vurgusu yapan Polat, Suriyeli anne ve iki çocuğuna Allah'tan rahmet diledi. - MALATYA