Suriyeli Ailenin Boş Dükkanda Yaşam Mücadelesi

MÜSLÜM ETGÜ - Terör örgütü YPG/PKK'nın işgal ettiği Rakka kentinden kaçmak zorunda kalan 8 çocuklu Suriyeli aile, Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde soğuk havada boş dükkanda yaşamlarını sürdürmeye çalışıyor.

Bölgedeki iç savaş ve terör örgütünün baskıları nedeniyle Türkiye'ye sığınan Hatice Ali ve ailesi, yaklaşık 5 yıl önce Akçakale'de kiraladıkları evde yaşamaya başladı.

Bir süre sonra eşinin rahatsızlanıp çalışamaması nedeniyle kiralarını ödeyemeyen aile, buradan çıkarak boş bir dükkana yerleşti.

İki parça halı, battaniye, birkaç yatak ve mutfak malzemesi ile eski buzdolabından başka eşyaları olmayan aile, elektriği ve sobası bulunmayan dükkanda, hayırsever kuruluşlar ile komşularının verdiği malzemeler ve yemeklerle karınlarını doyuruyor.

Yaşları 4-15 arasında değişen 8 çocuğu bulunan Hatice Ali, AA muhabirine, yaklaşık 5 yıl önce Rakka'da uçakların bombardımanı sonucu evlerinin bir kısmının yıkıldığını, olaydan kendilerinin şans eseri kurtulduğunu söyledi.

Bunun üzerine Türkiye'ye kaçmaya karar verdiklerini anlatan Ali, iki gün boyunca çok zor şartlarda, bazen araçlarla, bazen yürüyerek ülke sınırındaki Akçakale'ye geldiklerini belirtti.

Her şeye rağmen Türkiye'de olmaktan mutluluk duyduklarını dile getiren Ali, "Eşim şu an rahatsız, tedavi için Gaziantep'te. Çocuklarımla bu dükkanda yaşıyorum. Ne elektriğimiz var ne sobamız. Hayırsever vatandaşların verdiği battaniyelere sarılıp soğuktan korunmaya çalışıyoruz. İnşallah iç savaş biterse ve teröristlerden temizlenirse yeniden topraklarımıza döneriz." dedi.

"Annem beni göremeden ölmekten korkuyor"

Ali, evini, Suriye'de yaşayan ailesini ve akrabalarını çok özlediğini söyledi.

Ancak Rakka'nın terör örgütü YPG/PKK'nın kontrolünde bulunmasıdan dolayı ülkesine gidemediğini anlatan Ali, "Yaklaşık 5 yıldır, Rakka'da yaşayan annem, hasta babam ve kardeşlerimi görmüyorum. Dün annemle telefonla konuştum, bana 'Seni görmeden ölmekten korkuyorum' dedi. Bu beni çok üzdü." ifadelerini kullandı.

Hatice Ali, Türkiye ve Türk halkına da yardımlarından dolayı teşekkür etti.

Kaynak: AA