Suriye'ye giden çimento yüklü kamyonda 6 mülteci yakalandı
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Suriye'ye giden çimento yüklü kamyonda 6 mülteci yakalandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Çobanbey Sınır Kapısı'ndan Suriye'ye giden çimento yüklü kamyonda yapılan aramalarda gizli bölmelere saklanmış halde 6 yabancı uyruklu şahıs yakalandı.

Çobanbey Sınır Kapısı'ndan Suriye'ye giden çimento yüklü kamyonda yapılan aramalarda gizli bölmelere saklanmış halde 6 yabancı uyruklu şahıs yakalandı.

Kilis'in Elbeyli ilçesi Çobanbey Gümrük Kapısı'nda Türkiye'den Suriye'ye giden çimento yüklü bir kamyon şüphe üzerine durduruldu. Durdurulan kamyonda, Çobanbey Gümrük Müdürlüğü ve Çobanbey Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Bölge Amirliği ekipleri tarafından arama yapıldı. Yapılan aramalarda aracın kabininde 2, arka malzeme dolabında 4 olmak üzere toplam 6 yabancı uyruklu şahıs yakalandı.

Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı. - KİLİS

Suriye'ye giden çimento yüklü kamyonda 6 mülteci yakalandı
Suriye'ye giden çimento yüklü kamyonda 6 mülteci yakalandı
Suriye'ye giden çimento yüklü kamyonda 6 mülteci yakalandı
Suriye'ye giden çimento yüklü kamyonda 6 mülteci yakalandı
Suriye'ye giden çimento yüklü kamyonda 6 mülteci yakalandı
Suriye'ye giden çimento yüklü kamyonda 6 mülteci yakalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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