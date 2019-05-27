Suriye ve Libya'da yakınları mahsur kalan Tunuslu ailelerden gösteri

Suriye ve Libya'daki yasa dışı silahlı grupların saflarına katılan Tunusluların bu ülkelerde mahsur kalan çocuklarının geri getirilmesi talebiyle gösteri düzenlendi.

Tunuslu aileler, başkentin sembol caddesi Habib Burgiba'daki Belediye Tiyatrosu önünde bir araya geldi. Çocuklarının ve yakınlarının fotoğraflarını taşıyan Tunuslu aileler, "Ey hükümet evlatlarımızı kurtar", "Bana torunlarımı getirin" yazılı pankartlar açtı.

Yurt Dışında Mahsur Kalan Tunusluları Kurtarma Derneği Başkanı Muhammed İkbal bin Receb, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Libya ve Suriye'de silahlı yasa dışı grupların saflarında çatışmaya gidenlerin ailelerinin çok zor koşullarda mahsur kaldıklarını belirtti.

"Libya'da 37 çocuk mahsur kaldı"

Bin Receb, "Libya'da 6'sı yetim 37 çocuğun olduğunu biliyoruz. Bunlar genel olarak Trablus ve Misrata kentlerinde. Libyalı yetkililer bu çocukları ve ailelerini teslim etmeye hazır ancak Tunus makamları bu kişileri ülkeye almayı reddediyor." dedi.

İnsan Hakları Gözlemevi'nin (HRW) raporuna göre Suriye'de 104 çocuk bulunduğunu paylaşan Bin Receb, "Tunus makamlarının, Libya ve Suriye'de mahsur kalan bu Tunuslu çocukları geri getirmek için çaba göstermediğinden" şikayet etti.

HRW, şubat ayında yayımladığı bir raporda, Tunus hükümetinin, çatışma bölgelerinde mahsur kalan terör örgütü DEAŞ üyelerinin ailelerinden Tunus uyruklu 200 çocuğu ülkeye geri getirme konusunda "isteksiz" davrandığını açıklamıştı.

Tunus Dışişleri Bakanı Hamis el-Cihinavi, daha önceki bir açıklamasında Tunuslu bir heyetin Libya'ya giderek buradaki yetkililerle mahsur kalan çocukların durumunu görüştüğünü söylemişti. Ancak, misyonun başarısız olduğunu aktaran Cihinavi, başarısızlığın Libya'daki siyasi durumdan kaynaklandığını savunmuştu.

Kaynak: AA