Suriye sınırında kınalı keklikler doğaya salındı
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Suriye sınırında kınalı keklikler doğaya salındı

İhlas Haber Ajansı / Mehmet Ali Dağ - Haberler | Güncel

Suriye sınırında kınalı keklikler doğaya salındı Kilis'in Suriye sınırında 200 adet kınalı keklik doğaya salındı.

Suriye sınırında kınalı keklikler doğaya salındı

KİLİS - Kilis'in Suriye sınırında 200 adet kınalı keklik doğaya salındı.

Kilis'te yaban hayatının korunması ve canlandırılması maksadıyla uygun şartlara sahip araziye 200 kınalı keklik salındı.

Suriye sınırında bulunan Güneşli köyünde Doğa Koruma ve Milli Parklar Kilis Şube Müdürlüğü tarafından doğaya 200 adet kınalı keklik bırakıldı. Keklik bırakma etkinliğine Kilis Valisi Recep Soytürk, AK Parti Kilis milletvekili Ahmet Salih Dal, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Ersin Aslan, İl Emniyet Müdürü Ahmet Kurt, AK Parti İl Başkanı Mehmet Murat Karataş, İl Genel Mecilisi Başkanı Şıhmehmet Yalçın, Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürü Hacı Ahmet Çiçek, Milli Parklar Kilis Şube Müdürü Hüseyin Gökdeniz ile diğer yetkililer katıldı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürü Hacı Ahmet Çiçek, Kilis'te 900 adet toplam kekliğin doğaya salınacağını, bugün ise 200 kekliğin doğaya bırakıldığını söyledi.

Vali Recep Soytürk, Bugün 200 kekliği doğaya Salı verdiklerini ifade ederek, "Keklikler doğada süneyle, kenelerle yiyip beslendiği için çiftçimizin, tarımcımızın dostu olarak bilinir. Türkiye genelinde üretimleri yapılan keklikler, doğaya salınıyor. Bugün 200 tane kekliği doğaya saldık. İlimizde toplam 900 tane kekliği doğaya salacağız. Bunun sayısı artırılacak. Ayrıca keklik doğa içerisinde doğal yöntemlerle çoğalacaklar. Çiftçiye, tarımcıya faydalı olacaktır" dedi.

Daha sonra protokol üyeleri tarafından 200 keklik doğaya bırakıldı.

Suriye sınırında kınalı keklikler doğaya salındı
Suriye sınırında kınalı keklikler doğaya salındı
Suriye sınırında kınalı keklikler doğaya salındı
Suriye sınırında kınalı keklikler doğaya salındı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Mehmet Ali Dağ

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