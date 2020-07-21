Suriye sınırında 300 bin dolar ele geçirildi KİLİS'te bulunan Öncüpınar Sınır Kapısı'nda Türkiye'den Suriye'ye götürülmeye çalışılan 300 bin dolar ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

KİLİS'te bulunan Öncüpınar Sınır Kapısı'nda Türkiye'den Suriye'ye götürülmeye çalışılan 300 bin dolar ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

Öncüpınar Gümrük Muhafaza Kaçakçılık İstihbarat Bölge Amirliği ekipleri, Türkiye'den Suriye'ye giden bir aracı şüphe üzerine durdurdu. Ekiplerin araçta yaptığı aramada 300 bin ABD doları ele geçirildi. Paraya el koyan ekipler ismi açıklanmayan araç sürücüsünü gözaltına aldı.

Savcılık paranın geldiği kaynağı ve gideceği yeri belirlemek için çalışma başlattı.

Kaynak: DHA