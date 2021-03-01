Suriye sınırına tank ve beton blok sevkiyatı
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Suriye sınırına tank ve beton blok sevkiyatı

01.03.2021 20:38 | Son Güncelleme: 01.03.2021 20:42
Suriye sınırına tank ve beton blok sevkiyatı

TÜRK Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Hatay-Suriye sınır hattına tank ve beton blok sevkiyatı gerçekleştirildi.

TÜRK Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Hatay-Suriye sınır hattına tank ve beton blok sevkiyatı gerçekleştirildi.

Türkiye'nin çeşitli birliklerinden Suriye sınır hattına gönderilmek için yola çıkan tank ve mevzilerde kullanılacak beton blok yüklü TIR'lar, Kırıkhan ilçesinden geçiş yaptı. Sınır bölgesine giden tank ve beton bloklar, sınır birliklerinde konuşlandırılacağı öğrenildi.

FOTOĞRFALI


Suriye sınırına tank ve beton blok sevkiyatı
Suriye sınırına tank ve beton blok sevkiyatı
Suriye sınırına tank ve beton blok sevkiyatı
Suriye sınırına tank ve beton blok sevkiyatı
Suriye sınırına tank ve beton blok sevkiyatı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mehmet KOCACIK

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