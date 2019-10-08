Suriye sınırına roketatar sistemleri yerleştirildi

08.10.2019 15:21

Türkiye, Suriye sınırına roketatar rampaları yerleştirdi. Milli Savunma Bakanlığı (MSB), olası Suriye-Irak operasyonu için tüm hazırlıkların tamamlandığını duyurdu.



Sosyal medya üzerinden yapılan açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) sınırlarımızda terör koridoru oluşturulmasına asla müsamaha göstermeyecektir. Harekat için tüm hazırlıklar tamamlanmıştır." denildi. Euronews.com'da Görüntüle