Suriye sınırına büyük sevkiyat
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Suriye sınırına büyük sevkiyat

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye sınırına büyük sevkiyat gerçekleştirildi.

20.02.2020 23:40 | Son Güncelleme: 20.02.2020 23:40
Suriye sınırına büyük sevkiyat

Türk Silahlı Kuvvetleri () tarafından sınırına büyük sevkiyat gerçekleştirildi. Konvoyda komandoların yanı sıra zırhlı araç ve mühimmat da yer aldı.

Suriye'nin kentindeki hava saldırısı sonucu 2 askerin şehit edilmesi ve 5 askerin yaralanmasının ardından sınır hattı sevkiyatları da hızlandı. Hatay'ın Reyhanlı istikametine seyir eden büyük sevkiyatta Kayseri Komando Tugayı'ndan personel ile çeşitli birliklerden tank, ZMA, mühimmat ve malzemeler yer aldı.

Askeri konvoyun geçtiğini gören Ali Demircan isimli vatandaş askerlere sevgi gösterisinde bulunarak Türk bayrağını salladı. Sevkiyatın devam edeceği öğrenildi.

(İHA)

Kaynak: İHA
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