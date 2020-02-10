Suriye sınırına askeri sevkiyat sürüyor
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Suriye sınırına askeri sevkiyat sürüyor

Zırhlı personel taşıyıcı, tank ile askeri malzeme taşıyan konvoy Konvoyun geçişi Suriye sınırına askeri sevkiyat sürüyor GAZİANTEP - Suriye sınırına zırhlı personel taşıyıcı, tank ile askeri malzeme taşıyan konvoy, Gaziantep'in İslahiye ilçesine ulaştı.

10.02.2020 07:52 | Son Güncelleme: 10.02.2020 07:54
Suriye sınırına askeri sevkiyat sürüyor

Zırhlı personel taşıyıcı, tank ile askeri malzeme taşıyan konvoy

Konvoyun geçişi sınırına askeri sevkiyat sürüyor

- Suriye sınırına zırhlı personel taşıyıcı, tank ile askeri malzeme taşıyan konvoy, 'in İslahiye ilçesine ulaştı.

Şanlıurfa'dan geldiği bildirilen ve Hatay'da konuşlu TSK birliklerine takviye amacıyla gönderildiği öğrenilen araçları taşıyan konvoy ve personel İslahiye ilçesine geldi.

Güvenlik güçlerinin eskortluğundaki konvoy, daha sonra Hatay'a hareket etti.

Kaynak: AA

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: Suriye sınırına askeri sevkiyat sürüyor
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