Son dakika haberleri | Suriye sınırına askeri sevkiyat
02.10.2020 22:52 | Son Güncelleme: 02.10.2020 23:33
Son dakika gündem haberi: Suriye sınır hattına askeri sevkiyat gerçekleştirildi.
TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nce (TSK), Hatay- Suriye sınır hattına askeri sevkiyat gerçekleştirildi. Türkiye'nin çeşitli birliklerinden gönderilen askeri araçlardan oluşan konvoy, Kırıkhan ilçesinden Suriye sınır hattına geçiş yaptı. Askeri araçlar ve komandoların, ihtiyaç duyulan sınır birliklerinde konuşlandırılacağı öğrenildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mehmet KOCACIK