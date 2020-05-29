Suriye sınırına askeri araç ve malzeme sevkiyatı Suriye sınırına askeri araç ve malzeme sevkiyatı Türk Silahlı Kuvvetleri İdlip'te devam eden harekata destek amaçlı yola çıkan askeri araç ve askeri malzemeden oluşan konvoy İslahiye'den geçerek Hatay'da bulunan sınır birliklerine doğru devam etti.

Suriye sınırına askeri araç ve malzeme sevkiyatı

GAZİANTEP - Türk Silahlı Kuvvetleri İdlip'te devam eden harekata destek amaçlı yola çıkan askeri araç ve askeri malzemeden oluşan konvoy İslahiye'den geçerek Hatay'da bulunan sınır birliklerine doğru devam etti.

Türk Silahlı Kuvvetleri İdlip'te devam eden harekata destek amaçlı yola çıkan askeri araç ve askeri malzemeden oluşan konvoy İslahiye'den geçerek Hatay'da bulunan sınır birliklerine doğru devam etti.

Türk Silahlı Kuvvetleri Suriye'nin İdlip şehrinde devam eden harekata destek amaçlı gönderilen ve çeşitli birliklerden yola çıkan zırhlı personel taşıyıcı kirpiler ve çeşitli askeri malzemelerden oluşan tırlar İslahiye'den geçerek Hatay'ın Reyhanlı İlçesinde bulunan sınır birliklerine doğru devam etti.

Gün içerisinde de devam eden sevkiyatta en son olarak yaklaşık 7 araçlık zırhlı personel taşıyıcı kirpi ve 4 araçtan oluşan tırlar Hatay'ın Reyhanlı İlçesinde bulunan birliklere dahil olacağı ve ihtiyaç durumunda Suriye'nin İdlip şehrinde devam eden harekata destek için sınırı geçeceği öğrenildi.

Konvoy, geniş güvenlik önlemleri altında sınır ilçeden ayrıldı.

Kaynak: İHA