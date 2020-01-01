Suriye rejimi İdlib'de okulu hedef aldı: 5'i çocuk 6 ölü
Haberler » Güncel » Suriye rejimi İdlib'de okulu hedef aldı: 5'i çocuk 6 ölü - Haber

Suriye rejimi İdlib'de okulu hedef aldı: 5'i çocuk 6 ölü

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Suriye rejiminin İdlib'in Sarmin bölgesindeki okula düzenlediği füze saldırısında, 5'i çocuk 6 kişinin öldüğünü duyurdu.

01.01.2020 16:32 | Son Güncelleme: 01.01.2020 16:32
Suriye rejimi İdlib'de okulu hedef aldı: 5'i çocuk 6 ölü

MİLLİ Savunma Bakanlığı, rejiminin 'in Sarmin bölgesindeki okula düzenlediği füze saldırısında, 5'i çocuk 6 kişinin öldüğünü duyurdu.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Suriye rejimi İdlib'in Sarmin bölgesindeki bir okulu deprem füzesi ile hedef aldı. Rejimin acımasız, insanlık dışı saldırısında 5 çocuk ve 1 öğretmen hayatını kaybederken, çok sayıda masum sivil de yaralandı" denildi. Bakanlık ayrıca, saldırı sonrası bölgede yaşanan görüntüleri de paylaştı.GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ 

ANKARA,


Kaynak: DHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler