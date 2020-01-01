Suriye rejimi İdlib'de okulu hedef aldı: 5'i çocuk 6 ölü

01.01.2020 16:32 | Son Güncelleme: 01.01.2020 16:32

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Suriye rejiminin İdlib'in Sarmin bölgesindeki okula düzenlediği füze saldırısında, 5'i çocuk 6 kişinin öldüğünü duyurdu.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Suriye rejimi İdlib'in Sarmin bölgesindeki bir okulu deprem füzesi ile hedef aldı. Rejimin acımasız, insanlık dışı saldırısında 5 çocuk ve 1 öğretmen hayatını kaybederken, çok sayıda masum sivil de yaralandı" denildi. Bakanlık ayrıca, saldırı sonrası bölgede yaşanan görüntüleri de paylaştı.GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

ANKARA,

Kaynak: DHA