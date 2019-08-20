Suriye ordusu Han Şeyhun'a girdi, şiddetli sokak çatışmaları yaşanıyor
Suriye ordusunun İdlib bölgesinde yer alan Han Şeyhun'a girdiği ve kasaba sokaklarında çatışmaların şiddetlendiği açıklandı.
20.08.2019 01:29
Suriye ordusunun İdlib'in güneyinde yer alan Han Şeyhun'a girdiği ve kasaba sokaklarında yoğun çatışmaların yaşandığı açıklandı.
Muhalif kaynaklardan alınan bilgiye göre, Suriye ordusu ve destekçi güçleri Han Şeyhun'a girmeyi başardı. Muhaliflerle ordu güçleri arasında sokak savaşının giderek arttığı kaydedildi. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com