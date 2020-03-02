Suriye ordu güçleri Serakib'i yeniden ele geçirdi
Rusya ve İran destekli Suriye ordu güçleri, İdlib'in stratejik öneme sahip Serakib ilçesinde kontrolü yeniden ele geçirdi
02.03.2020 14:39 | Son Güncelleme: 02.03.2020 14:39
Rusya ve İran destekli Suriye ordu güçleri, İdlib'in stratejik öneme sahip Serakib ilçesinde kontrolü yeniden ele geçirdi.
Suriyeli muhalif savaşçılar, İdlib'de M4 ve M5 kara yollarının birleştiği noktada yer alan Serakib ilçesini, 27 Şubat'ta ordu güçlerinden almıştı. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com