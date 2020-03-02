Suriye ordu güçleri Serakib'i yeniden ele geçirdi
Haberler » Dünya » Suriye ordu güçleri Serakib'i yeniden ele geçirdi - Haberler

Suriye ordu güçleri Serakib'i yeniden ele geçirdi

Rusya ve İran destekli Suriye ordu güçleri, İdlib'in stratejik öneme sahip Serakib ilçesinde kontrolü yeniden ele geçirdi

02.03.2020 14:39 | Son Güncelleme: 02.03.2020 14:39
Suriye ordu güçleri Serakib'i yeniden ele geçirdi

ve İran destekli ordu güçleri, 'in stratejik öneme sahip ilçesinde kontrolü yeniden ele geçirdi.


Suriyeli muhalif savaşçılar, İdlib'de M4 ve M5 kara yollarının birleştiği noktada yer alan Serakib ilçesini, 27 Şubat'ta ordu güçlerinden almıştı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler