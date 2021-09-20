Suriye'nin kuzeyindeki poliklinikte yetim ve öksüz çocuklar için boyama etkinliği düzenlendi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Suriye'nin kuzeyindeki poliklinikte yetim ve öksüz çocuklar için boyama etkinliği düzenlendi

AA - Haberler | Güncel
Suriye'nin kuzeyindeki poliklinikte yetim ve öksüz çocuklar için boyama etkinliği düzenlendi

Suriye'nin kuzeyinde Fırat Kalkanı Harekatı ile terörden temizlenen Cerablus ilçesinde yaklaşık 3 ay önce Türkiye'nin desteğiyle hizmete giren ilk anne bebek uyum polikliniğinde, ailesini kaybetmiş çocuklara yönelik boyama etkinliği yapıldı.

Suriye'nin kuzeyinde Fırat Kalkanı Harekatı ile terörden temizlenen Cerablus ilçesinde yaklaşık 3 ay önce Türkiye'nin desteğiyle hizmete giren ilk anne bebek uyum polikliniğinde, ailesini kaybetmiş çocuklara yönelik boyama etkinliği yapıldı.

Fırat Kalkanı Harekatı ile terörden arındırılan ilçe merkezinde yer alan Cerablus Hastanesindeki anne bebek uyum polikliniğinde "Ailelerini kaybeden çocuklarımızın da bu polikliniğimizde elleri var. Bu eller ki geleceğe ışık tutacak ellerdir." sloganıyla sosyal sorumluluk projesi düzenlendi.

Cerablus ilçe merkezindeki yetimhaneden polikliniğe getirilen 5 ile 11 yaş arasındaki çocuklar, kendilerini yaşadıkları ortamda aktif rol oynayan bireyler olarak hissedebilmesi için düzenlenen etkinlikte, polikliniğin duvarlarına boyalarla el izlerini bıraktı.

Cerablus Hastanesi İnsani Yardım Danışmanı Başhemşire Hasret Yıldızoğlu, burada yaptığı konuşmada, polikliniğin amacının, anne ve bebek arasındaki sevgi bağını güçlendirmek olduğunun altını çizdi.

Yıldızoğlu, düzenlenen etkinlikle, ailesini kaybetmiş çocukları da bu sevgi bağına dahil etmek istediklerini belirterek "Çocuklarımız buraya gelip minik elleriyle tarihe bir iz bırakacaklar. Onların da bu poliklinikte elleri var." diye konuştu.

Etkinlikte, Türkiye'den Sağlık Bakanlığı yetkilileri de yer aldı.

21 branşta poliklinik hizmeti

Fırat Kalkanı Harekatı'yla bölgede açılan ilk tesis olan Cerablus Hastanesi, 26 Eylül 2016'da hizmete girdi.

Eski bir okul binasında yapılan tadilat sonrası hastaneye dönüştürülen binada; 75 yatak kapasitesi ile 3 ameliyathane, 10 cihaz kapasiteli diyaliz servisi, 1 doğum salonu, 8 yataklı yoğun bakım, 8 kuvöz ve 21 branşta poliklinik hizmeti sunulmaktadır.

AA - Son Dakika Haberleri
Türkiye, soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına giriyor! Yüksek kesimlere kar yağacak

Türkiye, soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına giriyor! Yüksek kesimlere kar yağacak

 TURKOVAC'ta işler yolunda; bin 100 gönüllüye uygulandı, yan etki görülmedi

TURKOVAC'ta işler yolunda; bin 100 gönüllüye uygulandı, yan etki görülmedi

 Yunanistan'ın, Türkiye'nin kıta sahanlığını ihlal eden NAVTEX'ine itiraz

Yunanistan'ın, Türkiye'nin kıta sahanlığını ihlal eden NAVTEX'ine itiraz
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Mansur Yavaş Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Demet Özdemir Gülşen Kenan İmirzalıoğlu
Spor Arda Turan Mesut Özil Rıza Çalımbay Hamit Altıntop Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Namaz Vakitleri Güzel Sözler Şans Oyunları Rüya Tabirleri Mehmet Nuri Hulusi Akar Ertuğrul Gazi
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Suriye'nin kuzeyindeki poliklinikte yetim ve öksüz çocuklar için boyama etkinliği düzenlendi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 20.09.2021 17:03:13. #1.12#