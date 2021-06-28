Suriye'nin kuzeyinde İmam Hatip okulları arası Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma yarışması düzenlendi
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Suriye'nin kuzeyinde İmam Hatip okulları arası Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma yarışması düzenlendi

Anadolu Ajansı / Ömer Koparan - Haberler | Güncel

Suriye'nin kuzeyinde Fırat Kalkanı Harekatı bölgesindeki İmam Hatip okulları arasında Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma ve Hazreti Muhammed'in hayatını anlatan Siyer-i Nebi bilgi yarışması düzenlendi.

Suriye'nin kuzeyinde Fırat Kalkanı Harekatı bölgesindeki İmam Hatip okulları arasında Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma ve Hazreti Muhammed'in hayatını anlatan Siyer-i Nebi bilgi yarışması düzenlendi.

Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma ve Siyer-i Nebi bilgi yarışmasına, Azez, Mare, Akterin, Çobanbey ve Kamplar bölgelerinde yer alan İmam Hatip okullarından 55 öğrenci katıldı.

Milli Eğitim Bakanlığı Din Eğitimi Genel Müdürlüğü destekleriyle Suriye Geçici Hükümetine bağlı Milli Eğitim müdürlüklerince düzenlenen yarışmada, okullarında birinci olan öğrenciler, Azez'in Mare beldesinde final için yarıştı.

Öğrencilerden Faris Nasani, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "İmam Hatip okulları arasında düzenlenen Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma yarışmasına Akterin'den katılıyorum, inşallah birinci olacağım." dedi.

Haris Muhammed de Azez İmam Hatip okulundan yarışmaya katıldığını belirterek "Okulumda birinci olduktan sonra final için Mare bölgesine geldik, burada da birinci olarak okulumu temsil etmek istiyorum." diye konuştu.

Diyanet İşleri Başkanlığı bölge koordinasyon birimince oluşturulan jüri tarafından öğrencilerin Kur'an tilaveti ve Siyer-i Nebi bilgisi değerlendirildi.

Dereceye giren öğrencilere, yarışma programına katılan Kilis Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Akkurt, Maarif Vakfı ve Yunus Emre Enstitüsü ve bölge temsilcileri çeşitli hediyeler verdi.

Yarışmada Mare İmam Hatip Okulu birinci oldu.

Milli Eğitim Bakanlığı Din Eğitimi Genel Müdürlüğü Fırat Kalkanı Harekatı Bölgesi Koordinatörü Mustafa Koçak, "Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma yarışması, Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde İmam Hatip okulları arasında düzenlediğimiz ikinci organizasyon. Daha öncesinde ezan okuma yarışması düzenlemiştik." ifadesini kullandı.

Koçak, bölgede öğrencilerin kişisel ve mesleki gelişimlerine katkı sağlamayı hedeflediklerini vurgulayarak "Önümüzdeki günlerde okullar arası yarışmaları sürdüreceğiz." dedi.

Suriye'nin kuzeyinde İmam Hatip okulları arası Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma yarışması düzenlendi
Suriye'nin kuzeyinde İmam Hatip okulları arası Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma yarışması düzenlendi
Suriye'nin kuzeyinde İmam Hatip okulları arası Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma yarışması düzenlendi
Suriye'nin kuzeyinde İmam Hatip okulları arası Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma yarışması düzenlendi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Koparan

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Suriye'nin kuzeyinde İmam Hatip okulları arası Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma yarışması düzenlendi - Haberler
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