Suriye'nin kuzeyinde 2 ay önce açılan ilk anne bebek uyum polikliniğinde yaklaşık 700 kadın eğitim gördü

Suriye'nin kuzeyinde Fırat Kalkanı Harekatı'yla terörden temizlenen Cerablus ilçesinde yaklaşık 2 ay önce hizmete giren ilk anne bebek uyum polikliniğinde 694 kadına, anne sütünün önemi ve doğru emzirme teknikleri hakkında eğitimler verildi.

Suriye'nin kuzeyinde Fırat Kalkanı Harekatı'yla terörden temizlenen Cerablus ilçesinde yaklaşık 2 ay önce hizmete giren ilk anne bebek uyum polikliniğinde 694 kadına, anne sütünün önemi ve doğru emzirme teknikleri hakkında eğitimler verildi.

Fırat Kalkanı Harekatı'yla terörden arındırılan ilçe merkezinde yer alan Cerablus Hastanesinde, Türkiye'nin desteğiyle ilk anne bebek uyum polikliniği hizmete açıldı.

Yaklaşık 2 ay önce hizmete giren poliklinikte, anne ve anne adaylarına sağlıklı bireyler yetiştirmeleri için eğitim programları düzenleniyor.

Emzirme teknikleri ve anne sütünün öneminin anlatıldığı eğitimlerden şu ana kadar 694 kadın yararlandı.

Verilen eğitimlerle bebekler daha rahat beslenebiliyor, sağlıklı ortamlarda doğumlar yapılıyor, kalça çıkığı ve solunum yetersizliği, sarılık gibi hastalıklar engelleniyor.

Cerablus Hastanesi Yeni Doğan Bakım Ünitesinde geçen yıl kaydedilen yüzde 80 doluluk oranının son 2 ayda yarıya düşmesiyle verilen eğitimlerin yararlı olduğu görüldü.

Beslenme bozukluğuna bağlı hastalıkların oranı düştü

Cerablus Hastanesi İnsani Yardım Danışmanı Başhemşire Hasret Yıldızoğlu, on binlerce sivilin yaşadığı ilçede hizmete giren poliklinikte verilen eğitimler hakkında AA muhabirine açıklamada bulundu.

Yıldızoğlu, "2 ay önce anne bebek uyum polikliniği Cerablus Hastanesinde açıldı. Bu sürede 694 kadına anne sütünün önemi ve emzirme teknikleri hakkında eğitimler verildi. Burada 295 bebeğe göz, 403 bebeğe de kalça çıkığı muayeneleri yapıldı." dedi.

Yoğun bakım ünitesinde 2020'de yatan her 8 bebekten 6'sının beslenme bozukluğuna bağlı hastalıklardan yattığını belirten Yıldızoğlu, son 2 ayda bu oranın yarı yarıya azaldığını söyledi.

Yıldızoğlu, "Hedefimiz; bu oranı sıfırlamaktır. Bu polikliniğimizde verdiğimiz eğitimlerle evde doğum oranını da sıfıra indirmeyi amaçlıyoruz." ifadesini kullandı.

21 branşta poliklinik hizmeti

Fırat Kalkanı Harekatı'yla bölgede açılan ilk tesis olan Cerablus Hastanesi, 26 Eylül 2016'da hizmete girdi.

Eski bir okul binasında yapılan tadilat sonrası hastaneye dönüştürülen binada; 75 yatak kapasitesi ile 3 ameliyathane, 10 cihaz kapasiteli diyaliz servisi, 1 doğum salonu, 8 yataklı yoğun bakım, 8 kuvöz ve 21 branşta poliklinik hizmeti sunulmaktadır.

Kaynak: Anadolu Ajansı