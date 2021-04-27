Suriye'nin Cerablus ilçesinde eş zamanlı bombalı terör saldırıları düzenlendi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Suriye'nin Cerablus ilçesinde eş zamanlı bombalı terör saldırıları düzenlendi

Suriye'nin Cerablus ilçesinde eş zamanlı bombalı terör saldırıları düzenlendi
Anadolu Ajansı / Ömer Koparan - Haberler | Güncel

Suriye'nin kuzeyindeki Cerablus ilçesinde iki ayrı noktada eş zamanlı gerçekleştirilen bombalı terör saldırılarında ilk belirlemelere göre 1 çocuk öldü, 20 sivil yaralandı.

Fırat Kalkanı Harekatı ile terörden arındırılan Cerablus merkezinde bir motosiklete ve sivil araca yerleştirilen bombalar, eş zamanlı patlatıldı.

ÖLÜ VE YARALI SAYISININ ARTMASINDAN ENDİŞE EDİLİYOR

Saldırılar sonucu ilk belirlemelere göre 1 çocuk yaşamını yitirdi, 20 sivil yaralandı. Yaralılar, Cerabus'ta bulunan hastanelere nakledildi. Ölü ve yaralı sayısının artmasından endişe ediliyor.

SALDIRILARDA BAŞ ŞÜPHELİ TERÖR ÖRGÜTÜ PKK

Olay yerinde incelemeler yapan yerel güvenlik güçleri, saldırının terör örgütü YPG/PKK tarafından düzenlendiği ihtimali üzerinde duruyor.

Tel Rıfat ve Münbiç bölgelerinde işgalini sürdüren terör örgütü YPG/PKK, sık sık Bab, Azez, Cerablus ve Afrin bölgelerini hedef alarak terör eylemleri düzenliyor.

Suriye'nin Cerablus ilçesinde eş zamanlı bombalı terör saldırıları düzenlendi
Suriye'nin Cerablus ilçesinde eş zamanlı bombalı terör saldırıları düzenlendi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Koparan

Ramazan İpek'in annesinden Melek İpek'in tahliyesine tepki: Hakkımı helal etmiyorum
Ramazan İpek'in annesinden Melek İpek'in tahliyesine tepki: Hakkımı helal etmiyorum
Son dakika haberleri: Diyarbakır'da 'ihbar ettin' mevzusu kanlı bitti: 1 ölü, 5 yaralı
Son dakika haberleri: Diyarbakır'da 'ihbar ettin' mevzusu kanlı bitti: 1 ölü, 5 yaralı
Domuz avında öldürülüp faili meçhuller arasına karışan Tahsin'in annesi konuştu: Oğlum katilimi bulun diyor
Domuz avında öldürülüp faili meçhuller arasına karışan Tahsin'in annesi konuştu: Oğlum katilimi bulun diyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ömer Çelik Engin Altay Devlet Bahçeli Fahrettin Altun
Magazin Hakan Altun Serdar Ortaç Burcu Biricik Farah Zeynep Abdullah
Spor Fatih Terim Ünal Karaman Yılmaz Vural Fırat Aydınus Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mayıs Nisan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Suriye'nin Cerablus ilçesinde eş zamanlı bombalı terör saldırıları düzenlendi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 27.4.2021 23:59:36. #1.16#

title