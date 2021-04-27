Suriye'nin Cerablus ilçesinde eş zamanlı bombalı terör saldırıları düzenlendi

Suriye'nin kuzeyindeki Cerablus ilçesinde iki ayrı noktada eş zamanlı gerçekleştirilen bombalı terör saldırılarında ilk belirlemelere göre 1 çocuk öldü, 20 sivil yaralandı.

Fırat Kalkanı Harekatı ile terörden arındırılan Cerablus merkezinde bir motosiklete ve sivil araca yerleştirilen bombalar, eş zamanlı patlatıldı.

ÖLÜ VE YARALI SAYISININ ARTMASINDAN ENDİŞE EDİLİYOR

Saldırılar sonucu ilk belirlemelere göre 1 çocuk yaşamını yitirdi, 20 sivil yaralandı. Yaralılar, Cerabus'ta bulunan hastanelere nakledildi. Ölü ve yaralı sayısının artmasından endişe ediliyor.

SALDIRILARDA BAŞ ŞÜPHELİ TERÖR ÖRGÜTÜ PKK

Olay yerinde incelemeler yapan yerel güvenlik güçleri, saldırının terör örgütü YPG/PKK tarafından düzenlendiği ihtimali üzerinde duruyor.

Tel Rıfat ve Münbiç bölgelerinde işgalini sürdüren terör örgütü YPG/PKK, sık sık Bab, Azez, Cerablus ve Afrin bölgelerini hedef alarak terör eylemleri düzenliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Koparan