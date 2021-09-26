Suriye muhalefetinin lideri Muslat, ABD'nin Esed rejimini siyasi geçişe zorlaması gerektiğini söyledi

Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu (SMDK) Başkanı Salim el-Muslat, ABD'nin Suriye'deki Beşşar Esed rejimini siyasi geçişe zorlaması gerektiğini söyledi.

Muslat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, SMDK'nin beklentileriyle ilgili değerlendirmede bulundu.

"Koalisyon, başta ABD olmak üzere Suriye'de aktif rol alan ülkelerin rejim üzerinde daha fazla siyasi, hukuki ve ekonomik baskı uygulaması gerektiğini düşünüyor." diyen Muslat, izlenecek politikayla Esed rejiminin siyasi geçişe zorlanacağını ifade etti.

ABD'de Joe Biden yönetiminin Suriye konusunda izlemesi gereken politikayı değerlendiren Muslat, "ABD yönetimi, Suriye meselesini öncelikli olarak ele alması durumunda, dünya çapında ve insani bir başarı elde ederek çok önemli bir kazanım sağlayabilir." dedi.

Muslat, "ABD, Suriye halkının özgürlük, onur ve demokrasi konusundaki haklı taleplerini başından beri destekleyen ülkelerden birisi." şeklinde konuştu.