Son dakika haberi! Suriye Milli Ordusu, ilk askeri kışlasını törenle açtı
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Son dakika haberi! Suriye Milli Ordusu, ilk askeri kışlasını törenle açtı

03.12.2020 23:43 | Son Güncelleme: 04.12.2020 01:12

Son dakika haberine göre Suriye Milli Ordusu (SMO), ülkenin kuzeyindeki Azez ilçesinde ilk kışlasını törenle hizmete açtı.

Suriye Milli Ordusu (SMO), ülkenin kuzeyindeki Azez ilçesinde ilk kışlasını törenle hizmete açtı.

SMO bileşenlerinden Hamza Tümeni Özel Kuvvetlerinin "Şehit Yasir Ebu Eş-Şeyh Kışlası"nın açılışı için tören düzenlendi. Kapalı bir askeri eğitim fakültesi olarak da hizmet verecek kışlada, SMO askerlerinin ikameti ve eğitimi için gerekli donanımlar bulunuyor.

Açılışa Suriye Geçici Hükümeti Başkanı Abdurrahman Mustafa, Suriye Geçici Hükümeti Savunma Bakanı ve Genelkurmay Başkanı Selim İdris ve Milli Ordu Komutanları katıldı. Kurdele kesiminin ardından, kışla içerisinde yer alan şehitlik anıtına çelenk bırakıldı, saygıduruşunda bulunuldu, askeri geçit töreni düzenlendi. Törende, ilk askeri kışlaya adı verilen Ebu Eş-Şeyh'in çocukları da yer aldı.

Açılış konuşmasını yapan Hamza Tümeni Özel Kuvvetler Komutanı Seyf Ebu Bekir, katılımcılara teşekkür etti.

Hamza Tümeni Özel Kuvvetleri saha komutanlarından Ebu Eş-Şeyh, Türkiye'nin terör örgütü DEAŞ'a karşı gerçekleştirdiği Fırat Kalkanı Harekatı sırasında 2016 yılında şehit olmuştu.

Son dakika haberi! Suriye Milli Ordusu, ilk askeri kışlasını törenle açtı
Son dakika haberi! Suriye Milli Ordusu, ilk askeri kışlasını törenle açtı
Son dakika haberi! Suriye Milli Ordusu, ilk askeri kışlasını törenle açtı
Son dakika haberi! Suriye Milli Ordusu, ilk askeri kışlasını törenle açtı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Saher El Hacci

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