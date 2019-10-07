Suriye-Irak tezkeresi TBMM Başkanlığı'na sunuldu

Suriye-Irak tezkeresi TBMM Başkanlığı'na sunuldu

Irak ve Suriye'ye sınır ötesi operasyon konusunda Cumhurbaşkanına verilen yetkinin bir yıl daha uzatılmasını öngören Cumhurbaşkanlığı tezkeresi, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunuldu.

07.10.2019 21:06
Suriye-Irak tezkeresi TBMM Başkanlığı'na sunuldu

Irak ve Suriye'ye sınır ötesi operasyon konusunda Cumhurbaşkanına verilen yetkinin bir yıl daha uzatılmasını öngören Cumhurbaşkanlığı tezkeresi, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunuldu.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla gönderilen tezkerede, Türkiye'nin güney kara sınırlarına mücavir bölgelerde yaşanan gelişmeler ve süregiden çatışma ortamının milli güvenlik açısından taşıdığı risk ve tehditlerin artarak devam ettiği ifade edildi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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