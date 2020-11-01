Suriye'den gelen araçta 1380 tarihi eser ele geçti
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Suriye'den gelen araçta 1380 tarihi eser ele geçti

01.11.2020 12:21 | Son Güncelleme: 01.11.2020 12:25
Suriye'den gelen araçta 1380 tarihi eser ele geçti

KİLİS'teki Öncüpınar Sınır Kapısı'nda, Suriye'den giriş yapan araçta yapılan aramada, 1380 tarihi eser niteliğinde sikke ele geçirildi.

KİLİS'teki Öncüpınar Sınır Kapısı'nda, Suriye'den giriş yapan araçta yapılan aramada, 1380 tarihi eser niteliğinde sikke ele geçirildi.

Öncüpınar Gümrük Muhafaza Kaçakçılık İstihbarat Bölge Amirliği ekipleri, Suriye'den Türkiye'ye giriş yapmak üzere Öncüpınar Sınır Kapısı'na gelen aracı şüphe üzerine durdurdu. Yapılan aramada, aracın gizli bölmelerine yerleştirilmiş 1380 tarihi eser niteliğinde olan sikke ele geçirildi. El konulan sikkeler, Müze Müdürlüğü'ne teslim edilirken, ismi açıklanmayan araç sürücüsü ise gözaltına alındı.


Suriye'den gelen araçta 1380 tarihi eser ele geçti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Reşit ÇELEBİOĞLU

İlgili Haberler

Jandarmanın durdurduğu araçta tarihi eser ele geçti
Jandarmanın durdurduğu araçta tarihi eser ele geçti
Akçakale'de Suriye'den getirilen 8 tüfek ele geçirildi
Akçakale'de Suriye'den getirilen 8 tüfek ele geçirildi
Tarihi eser arayan 4 kişi, kazdıkları kuyuda yakalandı
Tarihi eser arayan 4 kişi, kazdıkları kuyuda yakalandı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Meral Akşener Abdülhamit Gül Fahrettin Koca Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hande Erçel Çağla Şıkel Aleyna Tilki Türkan Şoray
Spor Can Bartu Fatih Terim Eddie Newton Malcolm Thomas Mehmet Özdilek
Daha Fazla Anne İzmir Deprem Bayraklı
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Suriye'den gelen araçta 1380 tarihi eser ele geçti - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.11.2020 12:27:38. #1.15#
title