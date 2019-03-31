Suriye'de Türk Askerlerine Saldırı: 1 Şehit, 1 Yaralı (4)

CENAZE AKSARAY'A GÖNDERİLDİ

Suriye'de PKK/PYD'li teröristlerce düzenlenen saldırıda şehit olan Sözleşmeli Er Mustafa Ergen'in (21) cenazesi, Kilis'te yapılan işlemlerin ardından Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Şehit erin cenazesi otopsisinin ardından götürüldüğü 5'inci Zırhlı Tugay Komutanlığı'nda yapılan törenle memleketi Aksaray'a gönderildi.

Kaynak: DHA