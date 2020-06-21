Terör örgütü PKK/YPG'ye ait silah deposunda art arda patlamalar
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Terör örgütü PKK/YPG'ye ait silah deposunda art arda patlamalar

Suriye'nin Haseke ilinde bölücü terör örgütü PKK/YPG'ye ait silah deposunda art arda meydana gelen patlamalar sonrası yangın çıktı.

Terör örgütü PKK/YPG'ye ait silah deposunda art arda patlamalar
21.06.2020 21:42 | Son Güncelleme: 21.06.2020 22:31

Suriye'nin Haseke ilinde bulunan bölücü terör örgütü PKK/YPG'ye ait silah deposunda art arda patlamalar meydana geldi.

PATLAMALAR SONRASI SİLAH DEPOSUNDA YANGIN ÇIKTI

Suriye'nin Haseki iline bağlı Rümeylan beldesinde terör örgütü PKK/YPG'ye ait silah deposunda art arda patlamalar meydana geldi. Patlamalar sonrası silah deposunda yangın çıkarken, ölen ya da yaralanan olup olmadığı hakkında bilgi verilmedi.

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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