Terör örgütü PKK/YPG'ye ait silah deposunda art arda patlamalar
Suriye'nin Haseke ilinde bölücü terör örgütü PKK/YPG'ye ait silah deposunda art arda meydana gelen patlamalar sonrası yangın çıktı.
21.06.2020 21:42 | Son Güncelleme: 21.06.2020 22:31
Suriye'nin Haseke ilinde bulunan bölücü terör örgütü PKK/YPG'ye ait silah deposunda art arda patlamalar meydana geldi.
PATLAMALAR SONRASI SİLAH DEPOSUNDA YANGIN ÇIKTI
Suriye'nin Haseki iline bağlı Rümeylan beldesinde terör örgütü PKK/YPG'ye ait silah deposunda art arda patlamalar meydana geldi. Patlamalar sonrası silah deposunda yangın çıkarken, ölen ya da yaralanan olup olmadığı hakkında bilgi verilmedi.
Kaynak: İHA