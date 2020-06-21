Terör örgütü PKK/YPG'ye ait silah deposunda art arda patlamalar Suriye'nin Haseke ilinde bölücü terör örgütü PKK/YPG'ye ait silah deposunda art arda meydana gelen patlamalar sonrası yangın çıktı.

Suriye'nin Haseke ilinde bulunan bölücü terör örgütü PKK/YPG'ye ait silah deposunda art arda patlamalar meydana geldi.

PATLAMALAR SONRASI SİLAH DEPOSUNDA YANGIN ÇIKTI

Suriye'nin Haseki iline bağlı Rümeylan beldesinde terör örgütü PKK/YPG'ye ait silah deposunda art arda patlamalar meydana geldi. Patlamalar sonrası silah deposunda yangın çıkarken, ölen ya da yaralanan olup olmadığı hakkında bilgi verilmedi.

Kaynak: İHA