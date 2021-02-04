Suriye'de şehit olan astsubayın cenazesi Gaziantep'e getirildi (2)
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Suriye'de şehit olan astsubayın cenazesi Gaziantep'e getirildi (2)

04.02.2021 21:16 | Son Güncelleme: 04.02.2021 21:20
Suriye'de şehit olan astsubayın cenazesi Gaziantep'e getirildi (2)

TÖRENLE MEMLEKETİNE UĞURLANDISuriye'nin El Bab bölgesinde el yapımı patlayıcının etkisiz hale getirilmesi sırasında meydana gelen patlamada şehit olan Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Süleyman Demirel'in cenazesi, otopsisinin ardından havalimanına getirildi.

TÖRENLE MEMLEKETİNE UĞURLANDI

Suriye'nin El Bab bölgesinde el yapımı patlayıcının etkisiz hale getirilmesi sırasında meydana gelen patlamada şehit olan Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Süleyman Demirel'in cenazesi, otopsisinin ardından havalimanına getirildi.

Gaziantep Havalimanı'nda düzenlenen törene; Vali Davut Gül, 5'inci Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Hacı Halil Osma, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral İbrahim Koyuer ve protokol üyeleri katıldı. Şehidin öz geçmişinin okunmasının ardından, İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar tarafından  dua edildi. Şehit astsubay Demireli'in Türk bayrağına sarılı tabutu, askerlerin omuzlarında Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na ait uçakla memleketi Afyonkarahisar'a uğurlandı.

Evli ve 2 çocuk babası Astsubay Kıdemli Başçavuş Süleyman Demirel'in cenazesi, yarın memleketinde düzenlenecek törenle toprağa verilecek.


Suriye'de şehit olan astsubayın cenazesi Gaziantep'e getirildi (2)
Suriye'de şehit olan astsubayın cenazesi Gaziantep'e getirildi (2)
Suriye'de şehit olan astsubayın cenazesi Gaziantep'e getirildi (2)
Suriye'de şehit olan astsubayın cenazesi Gaziantep'e getirildi (2)
Suriye'de şehit olan astsubayın cenazesi Gaziantep'e getirildi (2)
Suriye'de şehit olan astsubayın cenazesi Gaziantep'e getirildi (2)
Suriye'de şehit olan astsubayın cenazesi Gaziantep'e getirildi (2)
Suriye'de şehit olan astsubayın cenazesi Gaziantep'e getirildi (2)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa KANLI

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Ziya Selçuk Muharrem İnce Süleyman Soylu Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Hadise Sezen Aksu Jason Statham İbrahim Tatlıses
Spor Deniz Türüç Hakan Kutlu Aykut Kocaman Nihat Özdemir İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Mart Ankara Antalya Almanya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Suriye'de şehit olan astsubayın cenazesi Gaziantep'e getirildi (2) - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.2.2021 21:20:52. #1.14#
title