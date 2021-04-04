Suriye'de rejim kontrolündeki bölgelerde yakıt krizi

Suriye'de Esad rejiminin kontrolündeki bölgelerde günlük yakıt satın alma kotasının düşürülmesinin ardından araç sahipleri akaryakıt istasyonları önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

Suriye'de Esad rejiminin kontrolündeki bölgelerde günlük yakıt satın alma kotasının düşürülmesinin ardından araç sahipleri akaryakıt istasyonları önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

Suriye'de ciddi ekonomik kriz yaşanmaya devam ederken Esad rejimi, kontrolündeki bölgelerde günlük yakıt satın alma kotasını düşürdü. Akaryakıt sıkıntısı nedeniyle başkent Şam, Halep ve Lazkiye de dahil olmak üzere bir çok bölgede trafik felç oldu. Ülkenin güneyindeki Suveyda ilinde araç sahipleri günlerdir akaryakıt sırasında bekliyor.

Rejimin kontrolündeki bölgelerde taksiler, toplu taşıtlar ve özel araçlar, akaryakıt istasyonlarının önünde kilometrelerce uzunlukta kuyruk oluşturdu.

Suriye lirasının dolar karşısında değer kaybetmesiyle yakıt fiyatlarına zam da geldi. Akaryakıt istasyonlarındaki yetkililer, halka sırayla ve kotalı yakıt alacaklarını açıklarken yakıt bulamayan halk farklı bölgelere gitmekte zorlanıyor.

Öte yandan, ABD hükümeti tarafından imzalanan "Sezar Suriye Sivil Koruma Yasası", Esad rejimine destek sağlayan firma ve şahıslara yaptırım uygulamayı öngörüyor. Yasa, başka ülkeden yapılan maddi destek veya yakıt yardımlarının Esad rejimine ulaşmasına engelliyor.

Sezar Yasası olarak da bilinen Sezar Suriye Sivil Koruma Yasası, 21 Aralık 2019 tarihinde ABD Başkanı Donald Trump tarafından imzalanmıştı. Esad rejimini hem ekonomik hem de askeri olarak engelleyen Sezar Yasası, 17 Haziran 2020 tarihinde yürürlüğe girmişti. Yasa, Esad'a destek veren Rusya ve İranlı kuruluşları da hedef alıyor. - ŞAM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı