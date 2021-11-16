"Suriye'de Çözüm İçin Türkiye'nin Endişeleri Giderilmeli"
ABD'nin eski Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, Suriye'de kalıcı çözüm sağlanabilmesi için Türkiye'nin güvenlik endişelerine, göçmenler sorununa ve İran'ın bölgedeki durumuna ilişkin çözümler üretilmesi gerektiğini ifade etti.
ABD'nin eski Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, Suriye'de kalıcı çözüm sağlanabilmesi için Türkiye'nin güvenlik endişelerine, göçmenler sorununa ve İran'ın bölgedeki durumuna ilişkin çözümler üretilmesi gerektiğini ifade etti
Akar: "24 Temmuz 2015'ten bugüne kadar yurt içinde, Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyinde toplam 32 bin 901, bu yılın başından itibaren ise 2 bin 426...
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