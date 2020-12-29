Son dakika... Suriye'de bombalı saldırı: 2 yaralı
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Son dakika... Suriye'de bombalı saldırı: 2 yaralı

29.12.2020 12:25 | Son Güncelleme: 29.12.2020 12:36
Son dakika... Suriye'de bombalı saldırı: 2 yaralı

Son dakika haberi... Suriye'de Milli Ordu mensubu Abu Khaled al-Homsi'nin aracına yerleştirilen bombanın patlaması sonucu al-Homsi ve oğlu yaralandı.

Suriye'de Milli Ordu mensubu Abu Khaled al-Homsi'nin aracına yerleştirilen bombanın patlaması sonucu al-Homsi ve oğlu yaralandı.

Suriye'nin Halep kentinin kuzey kırsalında bulunan Soran kasabasında, 3. Kolordu'daki Levant Cephesi'ne bağlı Milli Ordu mensubu Abu Khaled al-Homsi'nni aracına yerleştirilen bomba patladı. Patlama sonucu al-Homsi ile oğlu yaralanırken, araç alev alev yandı.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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