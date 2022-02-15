Sürgün adasına kim gitti? Survivor 3. ve 4. eleme adayı kim oldu? Dün Survivor sürgüne kim gitti? - Haberler
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Sürgün adasına kim gitti? Survivor 3. ve 4. eleme adayı kim oldu? Dün Survivor sürgüne kim gitti?

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Sürgün adasına kim gitti? Survivor 3. ve 4. eleme adayı kim oldu? Dün Survivor sürgüne kim gitti?

Sürgün adasına kim gitti? Heyecanla beklenen Survivor başladı. Sürprizlerle başlayan Survivor'da ikinci gün oyunları kimin kazandığı merak edildi. 14 Şubat Pazar bugün Survivor sürgüne kim gitti, sürgün adasında merak edildi. Survivor'da sürgün adasına kim gitti? Survivor sürgüne kim gitti? Sürgüne kim gitti? Sürgün kampına kim gitti? İşte detaylar...

TV8'de Survivor All Star 2022 sezonu başladı. Heyecanlı dolu anlar yaşanan yeni bölümde sürgün adasına giden 3. ve 4. isim belirlendi. Peki, Sürgün adasına kim gitti? Survivor sürgüne kim gitti? 14 Şubat Survivor sürgün adasına kim gitti? Sürgün kampına kim gitti? İşte sonuçlar ve detaylar…

Survivor 'da bu akşam 3. dokunulmazlık oyunu oynandı Bu akşamki dokunulmazlık oyununda erkek yarışmacılar erkeklerle, kadın yarışmacılar ise kadınlarla yarışıyor. Eşitlik olması durumunda en iyiler turuna geçilecek. Heyecan dolu anların yaşandığı kadınlar mücadelesinde dokunulmazlık oyununu 8 - 2 ünlüler kazandı. Erkekler mücadelesini ise gönüllüler 8 - 1 kazandı ve genel skorda 1-1 eşitlik var. En iyiler mücadelesine geçildi. En iyiler mücadelesinde gönüllüler 3 - 1 kazanarak seride 2 - 1 öne geçti ve dokunulmazlığı kazanan takım oldu.

Kadınlar Mücadelesi:

Ünlüler 8 - 2 Gönüllüler

Erkekler Mücadelesi:

Ünlüler 1 - 8 Gönüllüler

En İyiler Mücadelesi:

Ünlüler 1 - 3 Gönüllüler

Genel Skor: Ünlüler 1 - 2 Gönüllüler

Dokunulmazlık oyununu kazanan takım gönüllüler oldu.

Dokunulmazlık oyununu ünlüler takımı kaybetti. Acun Ilıcalı bireysel dokunulmazlığı kazanan isimleri açıkladı:

Ünlüler takımı

Sema: 38

Adem: 22

Gönüllüler takımı

Berkan: 25

Sude: 21

Oylama tamamlandı sonuçlar açıklandı.

Aşkım: 8

Barış: 4

3. eleme adayı Aşkım oldu.

Haftanın en iyisi seçilen Berkan 4. eleme adayı olarak Ezgi'yi seçti.

  • Evrim
  • Atakan
  • Aşkım
  • Ezgi

Ünlüler Takımı: Adem Kılıçcı, Aycan Yanaç, Barış Murat Yağcı, Batuhan Karacakaya, Birsen Bekgöz, Çağan Atakan Arslan, Elif Gören, Furkan Kızılay, Mert Öcal, Merve Aydın, Nagihan Karadere, Sema Aydemir, Sercan Yıldırım

Gönüllüler Takımı: Anıl Berk Baki, Ardahan Uzkanbaş, Berkan Karabulut, Berna Keklikler, Evrim Keklik, Gizem Kerimoğlu, Gökhan Keser, Hikmet Tuğsuz, Nisa Bölükbaşı, Ogeday Girişken, Seda Ocak, Sude Burcu, Yasin Obuz

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