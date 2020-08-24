Sürekli köpeklere tecavüz eden sapığın karısı isyan etti: Engel olamıyorum
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Sürekli köpeklere tecavüz eden sapığın karısı isyan etti: Engel olamıyorum

Sivas'ta sürekli köpeklere tecavüz ettiği öne sürülen kişinin eşi, yaşananlar nedeniyle utanç duyduğunu belirterek "Bu adama ben de engel olamıyorum" dedi.

24.08.2020 09:44 | Son Güncelleme: 24.08.2020 10:09

Sivas Gemerek'te, 75 yaşındaki bir kişi, köpeğe tecavüz ederken yakalandı. İki köylü, Şükrü B.'yi çıplak haldeyken kayda aldı. Olay ile ilgili hayvan hakları savunucuları suç duyurusunda bulundu. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Şükrü B.'nin eşi, "Bu adama ben de engel olamıyorum" ifadelerini kullandı.

ÇALILIKLARIN ARASINDAKİ SESLERİ DUYDULAR

Tüyler ürpertici olay Gemerek'e bağlı Hacıyusuf Köyü'nde yaşandı. 17 Ağustos günü, köyün çobanı H. Ö. (42), koyun sürüsü ile birlikte dağın yolunu tuttu. H. Ö. ile birlikte sürüyü takip eden köpeği ise bir an gözlerden kayboldu. H. Ö., son 3 gündür aynı noktada gözlerden kaybolan köpeğinin yiyecek arayışı için uzaklaştığını düşündü. Çoban H. Ö.'nün sürüsü ilgilendiği esnada, M. K. ve A. A. isimli köylüler birlikte bir yere gittikleri esnada, çalılıkların arasındaki hareketliliği fark etti. İkili hemen, seslerin geldiği noktaya yöneldi.

"TELEFONUMUZU ÇIKARTARAK KAYDA ALDIK"

O anların görgü tanıklarından biri Hürriyet'e yaptığı değerlendirmede "Şükrü B. isimli kişiyi, köpeğe tecavüz ederken gördük. Üstünde, bir tek atlet dışında hiçbir şey yoktu. Çoraplarını dahi çıkarmıştı. Bu kişinin daha önce de benzer şeyler yaptığını duyuyorduk. Hemen, cep telefonumuzu çıkararak kayda aldık. Çünkü, biliyorduk ki yine inkâr edecekti. Köpeğin boynunda ise uzunca bir balya ipi bulunuyordu" şeklinde konuştu.

"KÖPEK YAŞADIKLARINDAN DOLAYI ÇOK ÜRKMÜŞ"

Olay ile ilgili jandarmaya haber verildi. İki görgü tanığının yanı sıra, köpeğin sahibi olan çoban H. Ö. de verdiği ifadede, Şükrü B.'den şikâyetçi olduğunu belirtti. Köpeğine yapılanlar nedeni ile üzgün olduğunu belirten H. Ö. ise "Köpek, yaşadıklarından dolayı çok ürkmüş. Benim yanıma bile gelemiyor. 15-20 metre ötemde duruyor" dedi.

EŞİ: ENGEL OLAMIYORUM

Olayın ortaya çıkması sonrası tarım ilacı içen Şükrü B.'nin ifadesinin alınması işlemi yapılamazken, eşi K. B.'nin ise "Bu adama ben de engel olamıyorum. Yapılanlar nedeni ile utanç içindeyim" dediği öğrenildi.

"BUGÜNE KADAR BİRÇOK KİŞİ ŞAHİT OLMUŞTUR"

Olaya ilişkin Hayvan Hakları Federasyonu avukatları da Gemerek Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Av. Senem Demirel Acar savcılık dilekçesinde "Şüpheli, sürekli olarak köylünün köpeklerini kaçırıp tecavüz etmektedir. Şükrü B. köylünün bahçesinde, tarlasında, köpekleri bulduğu yerde tecavüz etmekten geri durmamıştır. Bugüne kadar birçok kişi tecavüzüne şahitlik etmiştir" denildi.

BİR AÇIKLAMA DA VALİLİK'TEN GELDİ

Sivas Valisi Salih Ayhan ise Twitter hesabında, Şükrü B.'ye cezai işlem uygulandığını soruşturmanın sürdüğü bilgisini verdi.

Sürekli köpeklere tecavüz eden sapığın karısı isyan etti: Engel olamıyorum
Haber Yorumları (11)
İSİMSİZ: Eşi birlikte olmayı hiç istemediği için bunu yapmış olabilir mi?
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ADA: Son derece iğrenç ve mide bulandırıcı
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UTANÇ VERİCİ: iğrenç ve sapık başka kelime bulamiyorum, adalet sistemi değişmek zorunda yoksa bunun gibiler hep serbest gezerler böyle
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